La famille italienne Agnelli garde la poudre sèche alors que la guerre en Iran et l'IA alimentent l'incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Giulio Piovaccari

Exor EXOR.AS , la société d'investissement de la puissante famille italienne Agnelli, n'est pas pressée de dépenser son trésor de guerre de 3,5 milliards d'euros (4,1 milliards de dollars) alors que le conflit iranien et les perturbations liées à l'intelligence artificielle attisent la volatilité, a déclaré son directeur général.

John Elkann, qui supervise les investissements du groupe, du club de football Juventus au propriétaire de Fiat Stellantis

STLAM.MI , a déclaré à Reuters que le fait de disposer de liquidités était un atout dans un monde "fragile et incertain", reflétant la prudence affichée par les entreprises et les investisseurs face à la guerre en Iran et à la flambée des prix de l'énergie.

L'HEURE EST À LA PATIENCE

"L'heure est à la patience et à la prudence", a déclaré M. Elkann, petit-fils de feu l'industriel Gianni Agnelli. "Nous voulons vraiment réévaluer ce qui se passe dans le monde et nous assurer que nous sommes en mesure de nous préparer et de jouer l'offensive."

Exor, dont les investissements comprennent également Ferrari

RACE.MI et la marque de chaussures Christian Louboutin, a déclaré lundi qu'elle disposait de plus de 3,5 milliards d'euros de liquidités disponibles après une série de cessions d'actifs visant à simplifier son portefeuille.

L'entreprise vise un nouvel investissement significatif "similaire en termes d'échelle et d'ambition" à la participation de 15% dans le groupe électronique néerlandais Philips PHG.AS qu'elle a achetée en 2023 pour 2,6 milliards d'euros, a-t-elle dit.

Mais M. Elkann, 49 ans, qui est également président de Stellantis et de Ferrari, a déclaré qu'Exor pourrait garder sa poudre sèche cette année.

"Il n'y a pas d'urgence pour nous à investir", a-t-il déclaré. "Il ne fait aucun doute pour nous qu'aujourd'hui, être en mesure d'avoir des liquidités est une position de force."

TOUT LE MONDE EST PRUDENT

M. Elkann a cité Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett et Cheung Kong de Li Ka-shing comme exemples d'autres investisseurs mondiaux qui construisent des ressources financières plutôt que de se précipiter dans des transactions.

"La patience est une vertu importante", a-t-il déclaré, ajoutant que le conflit au Moyen-Orient avait un impact sur l'activité commerciale quotidienne et créait un climat de prudence parmi les chefs d'entreprise et les investisseurs. "Tout le monde est prudent."

Le boom de l'IA, ainsi que l'évolution des règles commerciales et la fragmentation réglementaire, ont également accru l'incertitude.

"Quel est l'impact réel de l'IA sur l'environnement commercial global? Nous n'avons pas aujourd'hui une compréhension totale de la mesure dans laquelle cette technologie (...) sera applicable", a déclaré M. Elkann.

Exor contrôle des entreprises telles que le constructeur de voitures de sport de luxe Ferrari, le fabricant de machines CNH

CNH.N et l'équipe de football de Serie A Juventus JUVE.MI , tandis qu'il est le plus grand investisseur dans Philips, où il détient actuellement une participation de 19 %, et Stellantis.

Lingotto, la société de gestion indépendante appartenant à Exor, a investi dans les sociétés de puces électroniques TSMC, Nvidia NVDA.O et ASML ASML.AS , que M. Elkann a décrites comme des "facilitateurs clés" de la technologie de l'IA, ainsi que dans la société américaine de logiciels Databricks, spécialisée dans une plateforme d'analyse de données et d'intelligence artificielle.

(1 dollar = 0,8618 euro)