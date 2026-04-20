La famille Ferragamo nomme l'ex-patron d'Estée Lauder au poste de conseiller stratégique
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 10:12
Dans ses nouvelles fonctions, le cadre dirigeant aura pour mission d'épauler la famille Ferragamo dans ses décisions stratégiques et l'analyse des activités opérationnelles.
Ce recrutement intervient alors que la holding cherche à renforcer sa structure de gouvernance et à créer de la valeur à long terme. Dans le cadre de son rôle, Fabrizio Freda contribuera, entre autres, à la sélection du futur administrateur délégué du groupe, qui est privé de CEO depuis le départ de Marco Gobbetti il y a un peu plus d'un an.
D'après la holding familiale, il pourrait également être amené à rejoindre le conseil d'administration de Salvatore Ferragamo.
Un renfort de poids pour relancer la marque
D'après la maison florentine, cette collaboration vise à apporter une expertise internationale en matière de branding (image de marque) et de nouvelles technologies à un moment clé de son développement.
Après avoir passé 20 ans chez Procter & Gamble, Fabrizio Freda avait été le directeur général du groupe de cosmétiques américain Estée Lauder entre 2009 et 2024, période pendant laquelle le cours de Bourse du spécialiste de la beauté avait été multiplié par près de cinq.
Il est par ailleurs administrateur de BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs mondial.
Le titre avançait de 1,2% lundi matin suite à cette annonce.
En Bourse, l'action Salvatore Ferragamo s'est effondrée de 63% depuis le début 2022.
Le groupe a prévu de publier ses chiffres d'activité pour le 1er trimestre le 14 mai prochain.
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