La famille Ferragamo nomme Freda, ancien directeur général d'Estee Lauder, au poste de conseiller stratégique

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L'actionnaire majoritairede Salvatore Ferragamo SFER.MI a déclaré lundi qu'il avait nommé l'ancien directeur général d'Estee Lauder EL.N , Fabrizio Freda, comme conseiller stratégique spécial, ce qui a fait grimper les actions du groupe de luxe italien de 1,6 % dans les premiers échanges.

Ferragamo Finanziaria, la société holding de la famille Ferragamo, contrôle 54,3 % de la société florentine, qui tente de relancer ses performances.

Freda, qui a dirigé le groupe de beauté américain Estee Lauder pendant près de 16 ans avant de prendre sa retraite en 2024 , conseillera sur les décisions stratégiques et sur le renforcement de la structure et des opérations du groupe Ferragamo et des autres entreprises de la famille, en vue de créer de la valeur, a déclaré la société holding. Il participera également à la recherche d'un nouveau directeur général pour Salvatore Ferragamo.

Ferragamo est sans directeur général depuis plus d'un an après s'être séparé de Marco Gobbetti .

Freda, qui siège actuellement au conseil d'administration de BlackRock, pourrait également être nommé au conseil d'administration de Salvatore Ferragamo à l'avenir, selon le communiqué de presse.

"Nous sommes heureux de commencer cette collaboration avec Fabrizio Freda... dont l'expérience représentera une contribution importante à nos réflexions stratégiques à moyen et long terme et au renforcement du rôle entrepreneurial de notre famille", a déclaré Diego di San Giuliano, président de Ferragamo Finanziaria, dans un communiqué.

Les actions de Salvatore Ferragamo ont réduit leurs gains antérieurs pour s'établir à 0,6 % à 7 h 40 GMT, surpassant un secteur du luxe généralement négatif.