La faiblesse de Qantas sur le plan international éclipse la hausse des bénéfices en raison de l'affaiblissement des liaisons avec les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice sous-jacent avant impôt du premier semestre est en hausse de 5 % par rapport à l'année dernière

L'activité internationale s'affaiblit avec une baisse de 6 % de l'Ebit sous-jacent

La demande en cabine économique est plus faible sur les liaisons Australie-États-Unis au premier semestre

Les actions chutent de 10 %, les résultats internationaux étant décevants

(Refonte et ajout de détails sur les activités internationales et la demande américaine) par Julie Zhu, Sameer Manekar et Nikita Maria Jino

La compagnie australienne Qantas Airways QAN.AX a affiché jeudi un bénéfice sous-jacent record pour le premier semestre, mais ses actions ont chuté de 10 % après que le bénéfice de sa division internationale a diminué de manière inattendue en raison de la hausse des coûts et d'une demande plus faible pour les voyages en classe économique vers les États-Unis.

Les États-Unis ont enregistré une baisse des arrivées en provenance de nombreux pays, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, depuis que le président Donald Trump a entamé son second mandat l'année dernière et a resserré les politiques de contrôle aux frontières.

Qantas et sa rivale Air New Zealand AIR.NZ ont toutes deux attribué jeudi la faiblesse de ce marché à l'affaiblissement des monnaies australienne et néo-zélandaise, qui a fait grimper le coût des voyages aux États-Unis pour les voyageurs en provenance de leur pays d'origine, plutôt qu'à l'application des lois sur l'immigration.

"Le marché américain est un marché très important pour nous", a déclaré Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas, à la presse. "Le dollar australien influe sur les décisions d'achat en matière de voyages."

Elle a ensuite déclaré aux analystes que le récent rebond du dollar australien au-dessus de 70 cents américains la rendait optimiste quant à une amélioration de la demande sur les liaisons américaines au cours du second semestre se terminant le 30 juin.

Néanmoins, Qantas réaffecte une partie de sa capacité des lignes américaines vers d'autres destinations telles que Singapour où la demande reste forte, a déclaré Mme Hudson.

Ses commentaires sont intervenus après que la compagnie aérienne a affiché une augmentation de 5 % du bénéfice sous-jacent avant impôts de 1,46 milliard de dollars australiens (1,04 milliard de dollars) pour les six mois se terminant le 31 décembre, ce qui était légèrement supérieur aux prévisions.

Malgré cela, les actions étaient en passe de connaître leur plus forte chute intrajournalière depuis mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture des frontières internationales et dévasté l'industrie du transport aérien.

Alors que la demande intérieure, le renouvellement de la flotte et la croissance du programme de fidélisation ont soutenu le résultat record du premier semestre, le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts de la division internationale a chuté de 6 %, principalement en raison de l'augmentation des coûts, des salaires et de la formation du personnel pour les nouveaux avions.

Les analystes, notamment ceux de Citi et de RBC Capital Markets, ont déclaré que le résultat international était inférieur aux attentes, ce qui tempère l'enthousiasme pour la croissance globale des bénéfices de la compagnie.

AUGMENTATION DES BÉNÉFICES SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Qantas a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande de voyages reste forte au second semestre, les recettes unitaires nationales devant augmenter d'environ 3 % et les recettes unitaires internationales d'environ 1 % à 3 %.

Sa division domestique a enregistré une hausse de 14 % de son bénéfice d'exploitation sous-jacent au cours du premier semestre, grâce à une forte demande de voyages d'affaires et de loisirs.

Mme Hudson a déclaré que les résultats reflétaient les avantages de l'investissement du transporteur dans la modernisation de sa flotte avec des avions plus économes en carburant, ainsi que les bonnes performances de la branche économique Jetstar et de son activité de fidélisation en pleine expansion.

"Nous voyons déjà les avantages des avions de nouvelle génération qui volent", a déclaré Mme Hudson, précisant qu'environ 60 % de l'augmentation de la rentabilité de Jetstar provenait des nouveaux avions, grâce à la croissance et aux opportunités de réseau.

"Cela nous donne confiance dans les avantages qui découleront des nouveaux appareils de Qantas une fois qu'ils auront atteint leur taille maximale", a-telle ajouté.

Le groupe a fermé Jetstar Asia, basée à Singapour, en juillet dernier, et a annoncé au début du mois son intention de vendre sa participation dans Jetstar Japan, afin de se concentrer sur ses activités nationales de base.

Qantas accélère également son programme de renouvellement de flotte, le plus important de son histoire, en recevant neuf nouveaux appareils au cours du premier semestre et en prévoyant d'en recevoir 30 autres au cours des 18 prochains mois. Les dépenses d'investissement ont augmenté de 27 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars australiens au cours du premier semestre. (1 $ = 1,4047 dollar australien)