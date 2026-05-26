La FAA propose d'infliger une amende de 165.000 dollars à Alaska Airlines pour avoir autorisé des passagers en état d'ébriété à monter à bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration de l'Alaska et des informations contextuelles sur d'autres incidents aux paragraphes 3 à 5) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé mardi d'infliger une amende de 165.000 dollars (XXX.XXX euros) à la compagnie Alaska Airlines

ALK.N pour avoir prétendument autorisé des passagers en état d'ébriété à embarquer sur de nombreux vols.

Les incidents présumés se seraient produits sur 11 vols entre février 2024 et février 2025, a déclaré la FAA, ajoutant que la réglementation de l'agence interdit aux compagnies aériennes d'autoriser toute personne semblant en état d'ébriété à monter à bord d'un avion.

Alaska a déclaré avoir pleinement coopéré avec la FAA lors d'un audit de ses politiques relatives aux passagers en état d'ébriété à bord des avions et a affirmé prendre cette question très au sérieux.

“Depuis que la FAA nous a fait part de ces préoccupations il y a plus d’un an, nous avons apporté des changements significatifs pour garantir le respect des attentes de la FAA, notamment une formation renforcée pour tous les agents de bord et les agents du service clientèle,” a déclaré Alaska mardi. “Nous respectons les résultats de l’audit de la FAA et avons confiance dans les changements mis en place au cours de l’année écoulée pour garantir le respect de nos normes communes.”

Le mois dernier, la FAA a annoncé qu’elle proposait d’infliger une amende de 304.000 dollars (XXX.XXX euros) à Southwest Airlines LUV.N et de 255.000 dollars (XXX.XXX euros) à American Airlines AAL.O , alléguant que les transporteurs avaient enfreint la réglementation relative aux tests de dépistage de drogues et d’alcool chez les employés en omettant de procéder aux tests de dépistage de suivi requis pour les employés, notamment les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens aéronautiques.