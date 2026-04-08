La FAA propose d'infliger une amende à American Airlines pour des infractions présumées en matière de drogue et d'alcool

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L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a déclaré mercredi qu'elle proposait une pénalité civile de 255 000 dollars contre American Airlines

AAL.O pour avoir prétendument violé les règlements sur les drogues et l'alcool.

La FAA a déclaré qu'entre mai 2019 et décembre 2023, la compagnie aérienne a permis à 12 agents de bord qui avaient été testés positifs aux tests de dépistage de drogues et d'alcool de recommencer à exercer des fonctions sensibles à la sécurité sans avoir effectué tous les tests de suivi requis.

La compagnie dispose de 30 jours après avoir reçu la lettre d'application de la FAA pour répondre à l'agence, a indiqué l'administration dans un communiqué.