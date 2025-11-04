La FAA ordonne une immobilisation au sol à l'aéroport de Washington DC après un problème de sécurité signalé

L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé mardi qu'elle avait interrompu le trafic à l'aéroport national Reagan Washington en raison d'un problème de sécurité.

FlightRadar24, un site de suivi des vols, a déclaré que le problème était dû à une menace non confirmée contre un avion de United Airlines UAL.O qui avait été déplacé à l'écart des autres avions de l'aéroport. La FAA et United n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.