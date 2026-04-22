La FAA enquête sur une quasi-collision entre deux avions de ligne à l'aéroport JFK de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

L'administration fédérale américaine de l'aviation a déclaré mardi qu'elle enquêtait sur l' incident survenu à l'aéroport international John F. Kennedy de New York entre deux avions de ligne. "L'équipage du vol 4464 de Republic Airways a effectué une remise des gaz à l'aéroport international John F. Kennedy après avoir manqué la trajectoire d'approche prévue et volé trop près du vol 554 de Jazz Aviation, qui avait été autorisé à atterrir sur une piste parallèle. Les deux équipages ont réagi aux alertes à bord", a déclaré la FAA dans un communiqué à propos de l'incident de lundi .

"La FAA enquête sur cet événement", a-t-elle ajouté. Selon le service de suivi des vols Flightradar24, les deux avions se sont approchés à 350 pieds (106,68 mètres) verticalement et à 0,62 mille (997,79 mètres) horizontalement à leurs points les plus proches.

Les deux avions ont fait le tour de la piste et ont atterri sans incident, selon une filiale d'ABC News. Dans l'enregistrement audio du contrôle aérien, on entend des alarmes anti-collision retentir dans la tour et dans le cockpit, a rapporté la chaîne ABC.

Les contrôleurs ont demandé aux pilotes des deux avions de prendre des mesures d'évitement et l'atterrissage initial a été interrompu avant que les jets n'atterrissent en toute sécurité, selon le rapport.

Les pilotes ont expliqué aux contrôleurs qu'ils réagissaient à l'alarme RA, ou "resolution advisories", qui est la plus sérieuse des alertes anti-collision que les pilotes peuvent recevoir, ajoute le rapport. Le mois dernier, l'aéroport LaGuardia de New York a été le théâtre d'une collision mortelle lorsqu'un avion d'Air Canada Express a percuté un camion de pompiers, tuant les deux pilotes de l'avion .