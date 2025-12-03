"La dynamique de l’emploi est complètement à l’arrêt depuis 6 mois aux Etats-Unis" (CPR AM)

(AOF) - "Le rapport ADP montre que la dynamique de l’emploi est complètement à l’arrêt depuis 6 mois aux Etats-Unis. Cette publication, qui est le meilleur baromètre du marché du travail en l’absence des rapports sur l’emploi d’octobre et novembre (shutdown), rend encore plus probable une baisse de taux de la Fed le 10 décembre… mais aussi la poursuite du cycle de baisses sur les mois suivants", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.
Il s'agit, poursuit-il, du plus mauvais chiffre depuis près de trois ans.
