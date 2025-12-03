 Aller au contenu principal
"La dynamique de l’emploi est complètement à l’arrêt depuis 6 mois aux Etats-Unis" (CPR AM)
information fournie par AOF 03/12/2025 à 15:50

(AOF) - "Le rapport ADP montre que la dynamique de l’emploi est complètement à l’arrêt depuis 6 mois aux Etats-Unis. Cette publication, qui est le meilleur baromètre du marché du travail en l’absence des rapports sur l’emploi d’octobre et novembre (shutdown), rend encore plus probable une baisse de taux de la Fed le 10 décembre… mais aussi la poursuite du cycle de baisses sur les mois suivants", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

Il s'agit, poursuit-il, du plus mauvais chiffre depuis près de trois ans.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

