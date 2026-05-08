La division cloud d'Amazon indique que la surchauffe d'un centre de données en Virginie du Nord perturbe ses services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La division cloud d'Amazon AMZN.O , Amazon Web Services, a déclaré jeudi qu'elle s'efforçait de rétablir des conditions normales de température dans un centre de données situé en Virginie du Nord, après qu'une surchauffe eut perturbé certains services.
Cet incident a provoqué une coupure de courant qui a affecté certains équipements, a précisé AWS, ajoutant que les services dépendant du centre de données concerné pourraient subir des « perturbations ».
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