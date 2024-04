La diversité ethnique des gestionnaires compte de plus en plus pour remporter des contrats

Plus de 20?% des sociétés de gestion au Royaume-Uni reconnaissent que la diversité ethnique de leurs équipes devient un élément de plus en plus important pour gagner des contrats, selon une nouvelle étude de Reboot, un groupe de travail composé de professionnels des services financiers qui planche sur l’inégalité raciale sur le lieu de travail.

Par ailleurs, plus de la moitié (53,3?%) du panel d’investisseurs institutionnels de Reboot, toujours au Royaume-Uni, a jugé « très important » le critère de répartition ethnique des effectifs lors de la sélection d’un gestionnaire de fonds.

40% des gestionnaires de fonds basés au Royaume-Uni estiment que le secteur fait un « excellent » travail pour attirer les talents issus de minorités ethniques - le pourcentage le plus élevé de l'étude mondiale de Reboot. Et bien que près de la moitié (47,3?%) des investisseurs institutionnels ne refuseraient pas de travailler avec un gestionnaire de fonds en raison d’un manque de diversité, il est encourageant de constater que 38,3?% d’entre eux le feraient, ce qui indique que des changements se profilent.

Le fait que deux tiers (67,7?%) déclarent que les gestionnaires de fonds s’efforceront d’employer davantage de personnes issues de minorités ethniques lors de la sélection des fonds et de l’attribution des mandats est un autre indicateur avancé de ce changement.

En France, la situation est un peu différente. Seulement 9,7?% des sociétés de gestion ont déclaré que le manque de diversité les empêchait de faire des affaires, selon l'étude.

Laurence Marchal