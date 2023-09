La directrice générale d'Engie a acheté des actions pour 221.250 euros

Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie. (© AFP)

La dirigeante de l'énergéticien, Catherine MacGregor, a acheté 15.000 titres sur le marché. Les analystes sont positifs sur la valeur.

La directrice générale d' Engie , Catherine MacGregor, a acheté 15.000 actions le 25 août à 14,75 euros l'unité, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Au 31 décembre 2022, la dirigeante possédait 55.000 actions et le président Jean-Pierre Clamadieu 50.000. A cette date, l'Etat français détenait 23,64 % du capital et 33,71 % des droits de vote, auxquels s'ajoutent les 4,61 % des actions (4,26 % des droits de vote) détenus par Groupe CDC. The Capital Group possédait 4,83 % des actions et 3,81% des droits de vote, suivi de Blackrock à 4,37 % des actions et 3,34 % des droits de vote. Les salariés sont à 3,88 % du capital et 4,84 % des droits de vote. L’autodétention atteint 0,6 %.

La Société générale conseille l'achat

Le consensus calculé par FactSet a un objectif moyen à 17,89 euros. Sur les quinze analystes référencés, treize sont positifs et deux sont à «conserver». Le plus optimiste est Michael Harleaux à la Société Générale, qui vise 20,04 euros. Le plus réservé est Borja Pagoaga de CaixaBank BPI, qui valorise l’action à 14,20 euros.

Le «free cash flow yield» est estimé à 6,5 % pour 2024 et la rentabilité des fonds propres est attendue à 11,6 %. La valeur d’entreprise (capitalisation plus dette nette) équivaut à 4,9 fois l’Ebitda anticipé.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 7,5 sur 10 délivré