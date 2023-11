La DGA commande sept patrouilleurs hauturiers pour la Marine nationale

La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé sept patrouilleurs hauturiers pour la Marine nationale à un groupement d'entreprises composé de CMN, Socarenam et Piriou, et elle a confié à Naval Group la réalisation des systèmes de navigation et de combat.

( AFP / LOIC VENANCE )

Le contrat, d'un montant de 900 millions d'euros, prévoit la livraison des vaisseaux "entre 2026 et 2030", selon le communiqué de Naval Group.

"Naval Group, en tant qu’architecte industriel du projet, est en charge de la définition de l’architecture du navire armé et des études de conception", indique l'industriel.

"La réalisation des navires, sur la base du dossier de conception de Naval Group, est confiée au groupement momentané d’entreprises composé de Chantier Piriou, CMN et Socarenam", tandis que Naval Group suivra la réalisation des sept patrouilleurs.

Cette commande a pour but de remplacer les patrouilleurs haute mer de Brest, Toulon et Cherbourg. La Marine nationale devrait disposer de dix patrouilleurs hauturiers "à horizon 2035".

Ces patrouilleurs auront plusieurs missions: "soutien à la dissuasion, présence dans les zones de souveraineté et d’intérêt, évacuation, protection, escorte et intervention dans le cadre de l’action de l’État en mer", selon la DGA.

Ils peuvent accueillir 84 personnes, équipages et passagers, et sont dotés d'une autonomie de 6.000 milles nautiques. Ils sont aussi en capacité d'embarquer le Guépard Marine, futur hélicoptère de l'aéronautique navale.