La DFC américaine cherche à prendre une participation dans Syrah Resources pour soutenir ses efforts en matière de minéraux essentiels

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La Société financière internationale de développement des États-Unis (DFC) a proposé de convertir une partie de son prêt en actions dans Syrah Resources SYR.AX , ouvrant ainsi la voie à une participation stratégique dans la société à l'origine d'une importante mine de graphite au Mozambique et d'une usine de matériaux pour batteries aux États-Unis.

Le plan prévoit la restructuration de la dette restante en un emprunt convertible et l'injection de capitaux frais pour soutenir les activités de la mine de Balama, le financement devant permettre de débloquer plus de cinq fois ce montant auprès d'investisseurs privés et de renforcer les liquidités de Syrah.

* L'opération proposée permettrait à DFC de convertir à terme l'ensemble de sa dette en actions, ce qui en ferait un actionnaire à long terme de Syrah.

* Balama, l'un des plus grands gisements de graphite naturel au monde, est un fournisseur clé des marchés américains et alliés.

* La transaction met en évidence les efforts déployés par Washington pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais essentiels dans un contexte de concurrence mondiale accrue.

* Syrah Resources a également déclaré à l'adresse qu'elle lèverait environ 104 millions de dollars australiens (72,2 millions de dollars) pour financer ses activités dans le domaine du graphite, y compris un investissement de base d'AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays.