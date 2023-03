La Deutsche Bank suscite la nervosité des marchés, mais les fondamentaux des banques européennes sont solides

Ce qu'il faut retenir des derniers développements concernant Deutsche Bank et leurs implications en matière d'investissement.

Poursuite de l'incertitude sur les marchés à la fin de la semaine dernière

L'incertitude sur les marchés s'est poursuivie à la fin de la semaine dernière, avec une volatilité accrue dans le secteur bancaire et une pression particulière sur la Deutsche Bank. Pour tenter de calmer les marchés, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a réaffirmé la solidité du secteur bancaire européen, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a également déclaré que la Deutsche Bank semblait rentable et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

Craintes croissantes de récession sur les marchés

Actuellement, les marchés semblent principalement motivés par les craintes croissantes de récession, après un début d'année en fanfare et un excès d'optimisme. Cependant, nous constatons peu de changements en termes de fondamentaux par rapport aux semaines précédentes. Les valeurs bancaires ne sont pas les seules à être fortement touchées. Les valeurs liées à l'énergie et aux ressources de base, ainsi que les prix du pétrole, ont également été impactés. En revanche, les investisseurs se sont tournés vers l'or, les marchés monétaires et les obligations d'État, à la recherche de sécurité.

Pas d'anticipation de resserrement du crédit en Europe

Bien que la croissance des obligations d'entreprises continue de diminuer, nous ne nous attendons pas à un resserrement du crédit en Europe. Il est important de noter que les entreprises et les ménages européens n'ont pas un endettement excessif. Les banques européennes disposent de suffisamment de capitaux et de liquidités pour soutenir l'économie réelle. Nous pensons donc qu'elles continueront à accorder des prêts aux clients solvables.

Des fondamentaux des banques européennes solides

Les fondamentaux des banques européennes sont solides et les banques, y compris la Deutsche Bank, ont des niveaux de capitaux et de liquidité supérieurs aux exigences réglementaires. Nous notons également que la BCE et d'autres banques centrales ont explicitement assuré qu'elles étaient prêtes à faire face à toute insuffisance de liquidités dans le système. En outre, tous les régulateurs européens ont assuré aux investisseurs bancaires qu'ils respecteraient la hiérarchie des fonds propres en cas de résolution ou de fusion, confirmant que l'épisode de Credit Suisse était une exception. Au sein du secteur, nous continuons à préférer les banques de détail ayant des dépôts stables et diversifiés, capables de générer des niveaux élevés de rentabilité et de couvrir le coût de leur capital. Dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés, où le marché est plus exigeant en matière de business model des d'entreprise, la capacité à générer des bénéfices durables sera de plus en plus importante.

Nécessité de maintenir une position d'investissement prudente

Dans ce contexte incertain, alors que les marchés réévaluent les perspectives économiques, nous réitérons la nécessité de maintenir une position d'investissement prudente. Les investisseurs doivent adopter une approche équilibrée en privilégiant les obligations d'État, qui jouent à nouveau un rôle de diversification des actions, et l'or. En ce qui concerne les actions, il est essentiel de privilégier la qualité dans le contexte actuel. Les actions de qualité sont celles qui ont un faible effet de levier, des bénéfices fiables et stables et des bilans solides. Les secteurs cycliques (tels que les banques, l'énergie et les matériaux de base) continueront probablement à être exposés à la faiblesse des perspectives économiques et resteront donc sous pression jusqu'à ce qu'une plus grande clarté soit retrouvée. Cela devrait créer des opportunités de retour sur les marchés plus tard dans l'année.

Analyse de Monica DEFEND, Vincent MORTIER et Matteo GERMANO

