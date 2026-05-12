La Deutsche Bank attribue la note « conserver » à EssilorLuxottica en raison des risques liés à la demande et à la concurrence technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mai - ** La Deutsche Bank lance la couverture du groupe franco-italien de lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA avec une recommandation « conserver », invoquant les risques liés à l'affaiblissement de la confiance des consommateurs et à la concurrence des géants de la technologie
** Le courtier souligne des résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes et voit des risques supplémentaires liés à l'affaiblissement de la confiance des consommateurs, alimenté par le conflit au Moyen-Orient
** Il voit également une concurrence potentielle de la part d'entreprises technologiques telles qu'Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O , qui envisageraient de lancer prochainement des lunettes dotées d'intelligence artificielle
** « Nous pensons que le titre a peu de chances de surperformer tant que ces incertitudes macroéconomiques et concurrentielles ne seront pas levées », indique-t-il
** Sur les 25 analystes couvrant le groupe, 22 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », deux la notent « conserver » et un la note « vendre » - données LSEG
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