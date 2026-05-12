 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Deutsche Bank attribue la note « conserver » à EssilorLuxottica en raison des risques liés à la demande et à la concurrence technologique
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** La Deutsche Bank lance la couverture du groupe franco-italien de lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA avec une recommandation « conserver », invoquant les risques liés à l'affaiblissement de la confiance des consommateurs et à la concurrence des géants de la technologie

** Le courtier souligne des résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes et voit des risques supplémentaires liés à l'affaiblissement de la confiance des consommateurs, alimenté par le conflit au Moyen-Orient

** Il voit également une concurrence potentielle de la part d'entreprises technologiques telles qu'Alphabet GOOGL.O et Apple AAPL.O , qui envisageraient de lancer prochainement des lunettes dotées d'intelligence artificielle

** « Nous pensons que le titre a peu de chances de surperformer tant que ces incertitudes macroéconomiques et concurrentielles ne seront pas levées », indique-t-il

** Sur les 25 analystes couvrant le groupe, 22 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », deux la notent « conserver » et un la note « vendre » - données LSEG

Valeurs associées

ALPHABET-A
388,6400 USD NASDAQ -3,03%
APPLE
292,6800 USD NASDAQ -0,22%
ESSILORLUXOTTICA
164,3500 EUR Euronext Paris -1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 11:02:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion du collège des commissaires européens à Bruxelles
    L’UE entend encadrer les réseaux sociaux pour protéger les mineurs, déclare Ursula von der Leyen
    information fournie par Reuters 12.05.2026 11:53 

    L'Union européenne met ‌au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles ​économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der ​Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite

  • ( AFP / NELSON ALMEIDA )
    Santé : et si l'humanité éradiquait les moustiques ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.05.2026 11:48 

    Sur quelque 3.500 espèces connues, seule une centaine pique les humains et seules cinq sont responsables d'environ 95% des infections chez l'homme. Requins, lions, serpents ou araignées... tous ensemble, les animaux les plus féroces de la planète ne représentent ... Lire la suite

  • Une frappe israélienne sur Ras Al-Ain, dans le sud du Liban, le 12 mai 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 12.05.2026 11:37 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mardi : . Liban: le Hezbollah veut transformer la bataille en "enfer pour Israël" Le chef du Hezbollah libanais Naïm Qassem a affirmé mardi que la question du désarmement de sa formation, ... Lire la suite

  • LISI : Le mouvement reste haussier
    LISI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.05.2026 11:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank