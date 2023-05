" La dette corporate offre davantage d'opportunités aux investisseurs" (BFT IM)

Pour autant, conclut Laurent Gonon, " l'arrêt prévisible des hausses de taux signifie que l'aplatissement de la courbe touche à sa fin et devrait inciter les investisseurs à privilégier les maturités courtes aussi bien sur les compartiments Investment Grade que High Yield ".

(AOF) - Sur les marchés obligataires, considère Laurent Gonon, Directeur des Gestions de BFT Investment Managers, " le taux moyen du compartiment Investment Grade sur le marché des dettes privées en Europe ressort à 4,1% et dépasse désormais le taux de dividende moyen de l'EuroStoxx évoluant autour de 3,5%." Et le spécialiste de poursuivre : " la dette corporate offre ainsi davantage d'opportunités aux investisseurs que le marché des dettes souveraines alors que le resserrement monétaire de la BCE n'est pas encore complètement achevé ".

