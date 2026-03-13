La dépréciation de 15,7 milliards de dollars de Honda sur les véhicules électriques est douloureuse, mais les défis de la Chine se profilent à l'horizon

La dépréciation de 15,7 milliards de dollars de Honda 7267.T de ses activités dans le domaine des véhicules électriques n'est pas seulement un revirement douloureux de sa stratégie pour les États-Unis; elle met également en évidence les défis à venir de la Chine , où elle est confrontée à un écart technologique grandissant.

Jeudi, le deuxième constructeur automobile japonais a déclaré qu'il allait restructurer ses activités dans le domaine des véhicules électriques - principalement aux États-Unis - et déprécier la valeur de certaines opérations chinoises, ce qui pourrait représenter une perte estimée à 2 500 milliards de yens (15,7 milliards de dollars). Elle déclarera également sa première perte annuelle en près de 70 ans d'existence en tant que société cotée en bourse.

Elle a indiqué qu'elle annulerait trois modèles à batterie prévus aux États-Unis, où la demande de voitures électriques s'est effondrée après que le président Donald Trump a mis fin aux subventions correspondantes.

Les voitures à batterie ne représentaient que 2,5 % des 3,4 millions de ventes mondiales de Honda l'année dernière, soit environ 84 000 véhicules. L'ampleur de la dépréciation reflète l'investissement massif du constructeur automobile dans la recherche et le développement et la capacité de production, alors qu'il cherchait à vendre de plus grands volumes de VE, a déclaré Christopher Richter, analyste automobile chez CLSA.

Le constructeur automobile aurait dû être plus rapide à freiner cet investissement une fois que Donald Trump est revenu au pouvoir, a-t-il dit.

"Ils ont mis trop de temps à l'envisager", a-t-il déclaré. "Ils ont annulé ces projets pratiquement à la veille de leur lancement."

Honda a dévoilé pour la première fois deux modèles conceptuels de sa "Honda 0 Series", dont la berline Saloon, lors du salon CES de Las Vegas en janvier 2024 et elle prévoyait de lancer les premiers véhicules de la série cette année, en commençant par l'Amérique du Nord.

Ces projets ont été abandonnés, l'entreprise a annulé les trois modèles qui devaient être construits aux États-Unis: La berline, le SUV Honda 0 et l'Acura RSX.

Dans le cadre de l'impact financier, l'entreprise devrait subir des sorties de fonds à hauteur de 1 700 milliards de yens, en grande partie en raison du coût de l'indemnisation des fournisseurs.

"Nous avons été choqués par l'ampleur de la dépréciation", a déclaré Seiji Sugiura, analyste principal au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, l'organe de recherche de Tokai Tokyo Securities, dans une note adressée aux clients.

"Cette décision a été prise à un stade extrêmement délicat, juste avant la production en série, après que des budgets substantiels ont déjà été engagés, ce qui laisse penser qu'il s'agissait d'une décision très difficile à prendre."

Honda va maintenant se tourner vers les hybrides aux États-Unis et chercher à renforcer sa gamme et sa compétitivité en termes de coûts en Inde , où elle pense pouvoir se développer, a-t-elle déclaré.

LES PERFORMANCES DE LA CHINE ANNONCENT DES PROBLÈMES PLUS GRAVES POUR LES EV

Alors que Honda semble faire le ménage et mettre le pire derrière elle, le redressement de ses activités en Chine pourrait s'avérer un défi plus difficile à relever.

Le constructeur automobile a mis en garde contre son incapacité à suivre les entreprises plus récentes en Chine, notamment en raison de leurs cycles de développement plus courts et de leurs atouts dans le domaine des véhicules pilotés par logiciel, y compris les systèmes avancés d'aide à la conduite.

"Dans un environnement concurrentiel aussi difficile, Honda n'a pas été en mesure de proposer des produits offrant un meilleur rapport qualité-prix que ceux des nouveaux fabricants de véhicules électriques, ce qui a entraîné une baisse de sa compétitivité", a déclaré le constructeur dans un communiqué.

Vincent Sun, analyste principal chez Morningstar, a déclaré qu'il existait une incertitude quant à la capacité à long terme de Honda à relever le défi technologique.

"Cette décision soulève des inquiétudes quant à la compétitivité technologique de Honda à long terme", a-t-il déclaré.

En Chine, le plus grand marché automobile du monde, Honda a lancé plusieurs modèles à batterie, mais elle n'en a vendu que 17 000 l'année dernière, ce qui ne représente que 2,5 % de ses ventes d'environ 677 000 véhicules dans le pays et seulement un cinquième de ses ventes mondiales de véhicules électriques.

Les analystes ont également déclaré que Honda pourrait être confronté à un risque supplémentaire lié à sa coentreprise de véhicules électriques avec Sony Group 6758.T , Sony Honda Mobility, qui développe la berline Afeela.

Jeudi, Honda a déclaré que l'orientation de la coentreprise faisait l'objet de discussions, mais que rien n'avait été décidé.

(1 $ = 159,4800 yens)