La demande pour les fonds thématiques devrait augmenter en 2021

(NEWSManagers.com) - La demande pour les fonds thématiques devrait continuer à augmenter en Europe en 2021, selon une nouvelle étude sur le sujet de Cerulli Associates.

Les fonds actions thématiques ont enregistré des souscriptions nettes de 89 milliards d' euros en 2020, soit trois fois plus qu' en 2019, rappelle le cabinet d'études. Les encours sous gestion sont ressortis à 512,4 milliards d' euros à fin octobre 2020.

Selon Cerulli Associates, la demande pour les fonds spécialisés sur l' eau, la biotechnologie et la technologie devrait progresser sur les 12 à 24 mois qui viennent.

" Les sociétés de gestion exerçant en Europe s' accordent à dire que les grands thèmes relatifs à la technologie et à la durabilité prévaudront dans la foulée du Covid-19 et à plus long terme" , affirme Fabrizio Zumbo, directeur associé de la recherche sur la gestion européenne des actifs et du patrimoine chez Cerulli.

L' intérêt pour la gestion thématique devrait aussi profiter au secteur des ETF, traditionnellement très friand de cette approche. Quelque 84 % des émetteurs d' ETF en Europe ayant répondu à un sondage de Cerulli anticipent une demande importante ou modérée pour les ETF thématiques dans les 12 à 24 mois qui viennent.

Sur les dix premiers mois de 2020, les thèmes liés à la technologie étaient les plus populaires, drainant un total de 28 milliards d' euros ou 32 % des souscriptions nettes. Ils ont été suivis par la santé (15 %), ainsi que les énergies renouvelables et le changement climatique (12 %).

Le développement durable est au coeur des préoccupations

Les émetteurs d' ETF en Europe estiment que la croissance de la demande sur les 12 à 24 mois sera la plus forte pour les thèmes liés à la durabilité comme l' eau et la biotechnologie, puis la technologie. Presque toutes les sociétés de gestion ayant répondu au sondage de Cerulli (92 %) anticipent une hausse de la demande pour les ETF liés à l' eau sur les deux prochaines années. Les actifs totaux des secteurs liés à l' eau ont déjà connu une croissance annuelle de 23 % sur les cinq dernières années.

" Les thématiques technologiques, qui comprennent l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les réseaux 5G, devraient continuer à attirer une forte demande, en partie grâce au succès du télétravail, qui devrait se poursuivre dans une certaine mesure après la pandémie. Quelque 84 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête pensent que les ETF tech connaîtront une augmentation de la demande dans les 12 à 18 prochains mois" , prédit Fabrizio Zumbo.

" Les investisseurs sont de plus en plus à l'aise pour utiliser les ETF thématiques à des fins de diversification et pour exprimer leurs objectifs d'investissement" , poursuit-il. En outre, les fonds thématiques sont généralement plus faciles à vendre aux clients finaux car ils sont plus faciles à comprendre.