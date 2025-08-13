 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La demande de Musk de rejeter les plaintes pour harcèlement d'OpenAI est rejetée par le tribunal
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté mardi la demande d'Elon Musk de rejeter les allégations d'OpenAI concernant une "campagne de harcèlement de plusieurs années" menée par le directeur général de Tesla contre la société qu'il a cofondée en 2015 et qu'il a ensuite abandonnée avant que ChatGPT ne devienne un phénomène mondial.

Dans le cadre de cette bataille judiciaire qui a débuté l'année dernière, le juge Yvonne Gonzalez Rogers a décidé que Musk devait répondre aux allégations d'OpenAI selon lesquelles le milliardaire, par le biais de déclarations à la presse, de messages sur les réseaux sociaux, de plaintes en justice et d'une "offre d'achat fictive des actifs d'OpenAI", avait tenté de nuire à la startup d'IA.

L'année dernière, Musk a intenté un procès à OpenAI et à son directeur général Sam Altman au sujet de la transition de la société vers un modèle à but lucratif, accusant la société de s'être éloignée de sa mission fondatrice consistant à développer l'IA pour le bien de l'humanité, et non pour le profit.

OpenAI a contre-attaqué Musk en avril, accusant le milliardaire de s'être livré à des pratiques commerciales frauduleuses au regard de la législation californienne. Musk a ensuite demandé que les demandes reconventionnelles d'OpenAI soient rejetées ou reportées à un stade ultérieur de l'affaire.

En mai, OpenAI a fait valoir que sa demande reconventionnelle ne devait pas être suspendue, et le juge a conclu mardi que les allégations de la société étaient juridiquement suffisantes pour aller de l'avant.

Un procès devant jury est prévu pour le printemps 2026.

Elon Musk
Véhicules électriques

TESLA
TESLA
340,8400 USD NASDAQ +0,53%
