La demande de Musk de rejeter les plaintes pour harcèlement d'OpenAI est rejetée par le tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté mardi la demande d'Elon Musk de rejeter les allégations d'OpenAI concernant une "campagne de harcèlement de plusieurs années" menée par le directeur général de Tesla contre la société qu'il a cofondée en 2015 et qu'il a ensuite abandonnée avant que ChatGPT ne devienne un phénomène mondial.

Dans le cadre de cette bataille judiciaire qui a débuté l'année dernière, le juge Yvonne Gonzalez Rogers a décidé que Musk devait répondre aux allégations d'OpenAI selon lesquelles le milliardaire, par le biais de déclarations à la presse, de messages sur les réseaux sociaux, de plaintes en justice et d'une "offre d'achat fictive des actifs d'OpenAI", avait tenté de nuire à la startup d'IA.

L'année dernière, Musk a intenté un procès à OpenAI et à son directeur général Sam Altman au sujet de la transition de la société vers un modèle à but lucratif, accusant la société de s'être éloignée de sa mission fondatrice consistant à développer l'IA pour le bien de l'humanité, et non pour le profit.

OpenAI a contre-attaqué Musk en avril, accusant le milliardaire de s'être livré à des pratiques commerciales frauduleuses au regard de la législation californienne. Musk a ensuite demandé que les demandes reconventionnelles d'OpenAI soient rejetées ou reportées à un stade ultérieur de l'affaire.

En mai, OpenAI a fait valoir que sa demande reconventionnelle ne devait pas être suspendue, et le juge a conclu mardi que les allégations de la société étaient juridiquement suffisantes pour aller de l'avant.

Un procès devant jury est prévu pour le printemps 2026.