La demande de données de l'IA pourrait entraîner une pénurie de puces de stockage, selon un dirigeant de Solidigm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

L'essor de la demande en matière d'intelligence artificielle qui a amené le président du groupe sud-coréen SK Group à prédire des pénuries de puces mémoire à large bande passante pourrait également entraîner une pénurie de disques de stockage, a déclaré cette semaine à Reuters un dirigeant de Solidigm, la filiale américaine de l'entreprise sud-coréenne spécialisée dans l'intelligence artificielle. Les puces de mémoire qui se trouvent juste à côté des puces de calcul sont essentielles pour les serveurs vendus par Nvidia

NVDA.O et d'autres. Plus tôt cette semaine, lors de la conférence annuelle des développeurs de Nvidia, le président de SK Group, Chey Tae-won, a déclaré aux journalistes que les pénuries de mémoire à large bande pourraient durer jusqu'en 2030 en raison de la demande pour les systèmes d'intelligence artificielle.

Mais les nouveaux outils logiciels alimentés par l'IA peuvent désormais donner un sens à d'énormes ensembles de données dont les humains pouvaient rarement tirer une valeur commerciale, et Nvidia a présenté cette semaine plusieurs nouvelles technologies visant à aider à déplacer plus rapidement les données des disques de stockage vers ses puces. "Le système de stockage va être mis à rude épreuve", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors d'une allocution prononcée lundi à l'occasion de la conférence des développeurs de l'entreprise.

Cela se traduit par une augmentation de la demande de disques durs à état solide, a déclaré Greg Matson, vice-président senior de Solidigm, l'unité de SK Hynix

000660.KS qui vend des disques durs aux entreprises. S'exprimant en marge de la conférence de Nvidia cette semaine, M. Matson a déclaré que les systèmes d'intelligence artificielle à venir dans le courant de l'année pourraient nécessiter 35 % de stockage en plus que les systèmes précédents. "La situation va être tendue", a déclaré M. Matson à propos de l'approvisionnement en mémoire de stockage d'ici à 2030. "Nous proposerons des disques à plus haute densité du point de vue du silicium dans le courant de l'année, et nous augmenterons même notre production manufacturière", a déclaré M. Matson. "Mais pourrons-nous tenir le coup? Non, nous ne le pouvons pas. Je pourrais vendre deux fois plus qu'aujourd'hui"