La "décote coréenne": quelles solutions? (Robeco)

(AOF) - Les sociétés cotées en bourse en Corée du Sud se négocient avec une décote constante par rapport à leurs homologues internationales Les véritables raisons de cette - "décote coréenne" sont de faibles politiques de rendement pour les actionnaires (y compris les dividendes et les rachats), un faible rendement des capitaux propres (ROE) et un potentiel de croissance limité C’est ce qu’affirme Robeco, sur la base des recherches de l’institut KCMI (Korea Capital Markets Institute), soulignant que le taux de distribution des dividendes de la Corée du Sud en 2021 était de 19%.

Ce taux de distribution est le plus bas parmi les économies comparables au niveau mondial.

L'autorité coréenne de régulation financière évalue actuellement une proposition visant à identifier et à mettre en cause les entreprises dont le PBR est inférieur à un. Cette proposition prévoit notamment la publication d'indicateurs d'investissement tels que le ratio prix sur valeur comptable et le ROE par les sociétés cotées en bourse. Il sera recommandé à ces sociétés de divulguer leurs projets d'amélioration de la valeur de l'entreprise. Cette approche s'inspire de l'initiative d'avril 2023 de la Bourse de Tokyo, qui a contribué à ce que l'indice Nikkei 225 atteigne un nouveau record.

Par ailleurs le président coréen Yoon Suk-Yeol a adopté une position proactive sur ce dossier, en plaidant pour une interdiction des ventes à découvert et la réduction de l'imposition des successions en Corée, qui affecte considérablement la prise de décision des entreprises. Les droits de succession s'échelonnent de 50 à 60%, ce qui affecte considérablement les familles propriétaires de grands groupes, érodant leur participation et les faisant privilégier le maintien du contrôle plutôt que la maximisation de la valeur actionnariale.