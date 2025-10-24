La croissance du secteur privé de la zone euro dynamisée par les services

(AOF) - Le secteur privé de la zone euro a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 17 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,2, contre 51,2 en septembre. Il était attendu à 51. Le PMI pour les services est passé de 51,3 à 52,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,2. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,8 à 50 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,8.

Le niveau des 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

"La faiblesse de l'économie française pèse de plus en plus sur les performances de la zone euro. Alors que la situation économique s'est nettement améliorée en Allemagne, la contraction s'est accélérée pour un deuxième mois consécutif en France," souligne Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

"Le risque de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, menacé par les dissensions relatives au budget 2026, et le climat d'incertitude qu'il engendre sur les marchés contribuent très fortement à la fragilité économique du pays", explique l'économiste. "Or, la France achetant aux autres pays de la zone euro un grand nombre de produits et services, la faiblesse de son économie entrave la reprise de l'ensemble de la région".