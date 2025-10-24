La croissance du secteur privé allemand surprend par sa vigueur en octobre

(AOF) - Le secteur privé allemand a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 29 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 53,8, contre 52 en septembre. Il était attendu à 51,6. Le PMI pour les services est passé de 51,5 à 54,5 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,1. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,5 à 49,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,5.

"C'est un début de dernier trimestre étonnamment bon. L'activité dans le secteur des services a considérablement augmenté et la production dans le secteur manufacturier a progressé pour le huitième mois consécutif. Cela signifie que l'économie dans son ensemble connaît également une accélération de sa croissance," a commenté Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Ce dernier juge "encourageant de constater que les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier ont de nouveau légèrement augmenté après une baisse le mois précédent". Les nouvelles affaires dans le secteur des services ont même connu un véritable essor.

"Dans l'ensemble, les conditions sont favorables à la croissance au quatrième trimestre. Cependant, le fait que les perspectives d'avenir soient plus prudentes que le mois dernier, tant chez les prestataires de services que dans l'industrie, montre que la situation économique reste fragile," prévient l'économiste.