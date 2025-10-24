 Aller au contenu principal
La croissance du secteur privé allemand surprend par sa vigueur en octobre
24/10/2025

(AOF) - Le secteur privé allemand a connu en octobre sa plus forte expansion depuis 29 mois, soutenu par le secteur des services, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 53,8, contre 52 en septembre. Il était attendu à 51,6. Le PMI pour les services est passé de 51,5 à 54,5 entre septembre et octobre et il était attendu à 51,1. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 49,5 à 49,6 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,5.

"C'est un début de dernier trimestre étonnamment bon. L'activité dans le secteur des services a considérablement augmenté et la production dans le secteur manufacturier a progressé pour le huitième mois consécutif. Cela signifie que l'économie dans son ensemble connaît également une accélération de sa croissance," a commenté Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Ce dernier juge "encourageant de constater que les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier ont de nouveau légèrement augmenté après une baisse le mois précédent". Les nouvelles affaires dans le secteur des services ont même connu un véritable essor.

"Dans l'ensemble, les conditions sont favorables à la croissance au quatrième trimestre. Cependant, le fait que les perspectives d'avenir soient plus prudentes que le mois dernier, tant chez les prestataires de services que dans l'industrie, montre que la situation économique reste fragile," prévient l'économiste.

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    ENI: fort rebond du bénéfice net au troisième trimestre
    24.10.2025 

    Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de ... Lire la suite

  • mersen (Crédit: / Mersen)
    Mersen décroche en Bourse, plombé par son avertissement
    24.10.2025 

    L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers

  • La championne Julia Simon médaille d'or aux mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le 18 février 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    La championne de biathlon Julia Simon jugée pour vol et escroquerie
    24.10.2025 

    La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite

  • wendel logo (Crédit: / Wendel)
    Wendel dévoile un repli de l'actif net réévalué et l'acquisition de Committed Advisors
    24.10.2025 

    (AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite

