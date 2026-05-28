La croissance du PIB américain au premier trimestre a été révisée à la baisse, à 1,6 %

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La croissance économique américaine n'a pas été aussi forte qu'on le pensait initialement au premier trimestre, et la dynamique devrait ralentir ce trimestre, la guerre avec l'Iran attisant l'inflation et pesant sur le budget des ménages.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 1,6 % au dernier trimestre, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans sa deuxième estimation du PIB du premier trimestre. La croissance avait auparavant été estimée à 2,0 %. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la croissance du PIB reste inchangée à 2,0 %.

L'économie a progressé de 0,5 % au quatrième trimestre. La révision à la baisse de l'estimation du PIB du premier trimestre reflète des révisions à la baisse des investissements en stocks et des dépenses de consommation.

L'activité économique globale est principalement tirée par les dépenses liées à l'intelligence artificielle.

La croissance des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'économie, a été révisée à la baisse à 1,4 %, contre 1,6 % précédemment. Les remboursements d'impôts importants ont permis d'amortir quelque peu l'impact de la flambée des prix de l'essence sur les ménages.

Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté à un rythme inchangé de 17,2 %. Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent le gouvernement, le commerce et les stocks, ont progressé de 2,4 %. Il s'agit d'une légère révision à la baisse par rapport au taux de croissance de 2,5 % estimé précédemment.

Les bénéfices issus de la production courante ont augmenté de 40,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au premier trimestre, ce qui représente un ralentissement marqué par rapport au rythme de croissance de 246,9 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars enregistré au quatrième trimestre.

Mesurée du côté des revenus, l'économie a progressé de 0,9 % au cours du trimestre janvier-mars. Le revenu intérieur brut a augmenté de 1,6 % au quatrième trimestre.

La moyenne du PIB et du RIB, également appelée production intérieure brute et considérée comme un meilleur indicateur de l'activité économique, a progressé de 1,3 %. La production intérieure brute avait progressé de 1,1 % au cours du trimestre d'octobre à décembre.

Les économistes s'attendent à ce que le conflit au Moyen-Orient pèse sur la croissance économique à partir du deuxième trimestre.