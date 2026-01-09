La croissance du fabricant de bijoux Pandora est affectée par la faiblesse du marché américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires du nouveau directeur général à partir du paragraphe 3, cours de l'action) par Anna Ringstrom et Helen Reid

La marque danoise de bijoux Pandora PNDORA.CO a prévenu vendredi d'une croissance plus faible de ses ventes en 2025, pesant sur ses actions, après que les consommateurs américains ont dépensé moins que prévu pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

Pandora, qui vend des bracelets à breloques à 80 dollars et des bijoux en diamants de laboratoire fabriqués dans ses propres usines en Thaïlande, est confrontée à la réduction des dépenses des acheteurs à faible revenu, à l'impact des droits de douane américains et à une augmentation de 161 % du prix de l'argent en 2025.

"Le principal problème aux États-Unis est que notre trafic a été inférieur à celui des saisons précédentes", a déclaré Berta de Pablos-Barbier, qui a pris la direction de Pandora le 1er janvier.

"Le moral des consommateurs américains n'a jamais été aussi bas depuis de nombreuses années", a ajouté Mme de Pablos-Barbier. Les États-Unis sont le principal marché de Pandora et représentent environ un tiers de son chiffre d'affaires.

Pandora a déclaré, dans une estimation préliminaire des résultats de 2025, qu'elle prévoit désormais une croissance organique des ventes de 6 % pour l'ensemble de l'année, ce qui est inférieur à ses prévisions précédentes de 7 % à 8 %.

L'entreprise s'attend à un bénéfice d'exploitation annuel d'environ 7,8 milliards de couronnes danoises (1,2 milliard de dollars) et à une marge d'exploitation d'environ 24 %, ce qui correspond aux prévisions précédentes.

"La performance du résultat net témoigne de marges brutes solides et d'une discipline en matière de coûts qui ont partiellement compensé les vents contraires externes importants liés aux prix des matières premières, aux taux de change et aux tarifs douaniers", a déclaré Pandora dans un communiqué.

Les actions de Pandora, qui devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 5 février, étaient en baisse de 5,9 % à 1145 GMT.

Pandora prévoit d'introduire de nouveaux matériaux et modèles cette année, a déclaré Mme de Pablos-Barbier, ajoutant que le coût élevé de l'argent était un "bon déclencheur" pour commencer à travailler sur des innovations.

Pandora présentera ses priorités stratégiques pour 2026 le mois prochain, y compris une mise à jour des plans visant à réduire son exposition aux matières premières afin de protéger les marges. (1 $ = 6,4163 couronnes danoises)