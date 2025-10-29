 Aller au contenu principal
La croissance a ralenti en Espagne au 3ème trimestre (+0,6%)
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:11

La croissance du produit intérieur brut (PIB) espagnol a légèrement ralenti au troisième trimestre, à 0,6% par rapport aux trois mois précédents, montrent de premières données publiées mercredi par l'Institut national de la statistique (Ine).

Ce ralentissement était toutefois anticipé par les économistes, alors que la croissance du PIB avait été révisée à la hausse à 0,8% au deuxième trimestre.

Le reflux du chômage et la bonne santé de la consommation intérieure ont permis à l'Espagne de connaître récemment l'un des plus forts taux de croissance de la zone euro.

Sur un an, la croissance du PIB espagnol a atteint 2,8% au troisième trimestre, conformément aux estimations des analystes qui prévoient un renforcement de l'activité à +2,9% cette année, après les +2,5% enregistrés en 2025, avant un ralentissement envisagé autour de +2,3% l'an prochain.


