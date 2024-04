La crise énergétique "est derrière nous" (Indosuez Wealth Management)

L'Agence Internationale de l’Énergie annonce que de nouveaux projets GNL (gaz naturel liquéfié) devraient être mis en service à partir de 2025 pour environ 250 milliards de mètres cubes (mmc), principalement aux États-Unis et au Qatar. Cela augmentera l'offre mondiale de GNL de 45 % et sera bien supérieur aux 140 mmc produits par la Russie en 2021 avant les sanctions internationales. "Cette offre abondante de gaz pourrait donc contribuer à ce que le prix reste bas dans les années à venir", conclut le gérant.

L'Europe a aussi rapidement agi pour diversifier son approvisionnement en gaz, en augmentant ses achats en provenance des États-Unis et du Qatar. Ce sont ces pays-là qui "pourraient contribuer à limiter les hausses futures de prix du gaz grâce à de nouveaux projets gaziers".

"Les prix élevés de l'énergie ont eu un impact négatif sur l'activité économique et la consommation en Europe, impliquant une demande moindre pour le gaz" puisque les entreprises et les particuliers ont fait des efforts pour limiter leur facture énergétique. Par ailleurs, l'Europe a été aidée par deux hivers historiquement doux, nécessitant donc une consommation moindre du gaz pour se chauffer.

Les contrats à terme sur le gaz importé en Europe se traitent aujourd'hui entre 25 et 30 EUR/MWH, soit 10 fois moins que le pic de 2022 , relève-t-il, soulignant que "cela s'explique par plusieurs facteurs".

(AOF) - "Après des prix du gaz historiquement élevés ces deux dernières années, 2024 pourrait marquer le début d’un supercycle baissier grâce notamment à de nombreux projets de GNL aux États-Unis et au Qatar". C’est ce qu’affirme Nicolas Mougeot, head of investment strategy & sustainability chez Indosuez Wealth Management. Selon lui, cela devrait se traduire par "une baisse des factures tant pour les ménages que pour certains secteurs très énergivores". La crise énergétique est-elle derrière nous ? "Si l’on en croit les marchés financiers, c’est bien le cas" estime le gérant.

