La crise de l'E. coli chez McDonald's révèle pourquoi la contamination des légumes est un problème plus grave que celle de la viande de bœuf

La contamination des fruits et légumes est plus difficile à contrôler que celle de la viande bovine, selon les experts

La cuisson de la viande de bœuf constitue une "solution miracle" contre la contamination, contrairement aux produits frais

Un expert demande aux chaînes de restauration rapide de moderniser et d'harmoniser les normes de sécurité pour les fruits et légumes

Les mesures prises par les principales chaînes de restauration rapide américaines pour supprimer temporairement les oignons frais de leurs menus jeudi, après que le légume a été désigné comme la source probable d'une épidémie d'E. coli chez McDonald's MCD.N , ont mis à nu le cauchemar récurrent des restaurants: Les fruits et légumes sont un problème plus important que la viande de bœuf pour les restaurants. Les oignons sont probablement à l'origine de l'épidémie d'E. coli chez McDonald's dans le Midwest et certains États de l'Ouest, qui a rendu malades 49 personnes et en a tué une, a déclaré le ministère américain de l'agriculture mercredi en fin de journée . La société a retiré le Quarter Pounder de son menu dans un cinquième de ses 14 000 restaurants américains.

Ces dernières années, les galettes de bœuf dominaient les dossiers des avocats spécialisés dans les maladies d'origine alimentaire, avant que les autorités sanitaires fédérales américaines ne s'attaquent à la contamination par le bœuf après qu'une épidémie d'E. coli liée aux hamburgers Jack in the Box

JACK.O a entraîné l'hospitalisation de plus de 170 personnes dans différents États et la mort de quatre d'entre elles. En conséquence, les épidémies liées à la viande de bœuf sont devenues beaucoup plus rares, selon les experts.

"Les produits sont un problème beaucoup plus difficile", a déclaré Mike Taylor, un avocat qui a joué un rôle de premier plan dans les efforts de sécurité de la Food and Drug Administration et du ministère américain de l'agriculture, et qui siège aujourd'hui au conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif appelée STOP Foodborne Illness (maladies d'origine alimentaire).

Selon les experts, la principale différence réside dans le fait que la viande de bœuf est cuite alors que les produits frais, par définition, ne le sont pas. Selon Donald Schaffner, expert en sciences et sécurité alimentaires de l'université Rutgers, une bonne cuisson est un "remède miracle" contre la contamination.

Les produits industriels à grande échelle sont lavés, désinfectés et testés dans une mesure similaire à celle de la viande bovine, mais les tests ne permettent pas de détecter des niveaux de contamination suffisamment faibles, selon les experts.

Les cultures sont souvent pratiquées en plein air, où les excréments des animaux sauvages ou des animaux agricoles voisins peuvent s'infiltrer dans l'eau d'irrigation ou les eaux de crue. L'E. coli est un agent pathogène normal présent dans les intestins des animaux. Les bovins en sont plus porteurs que les autres, mais elle a également été détectée chez les oies, les sangliers, les cerfs et d'autres animaux, a déclaré Mansour Samadpour, spécialiste de la sécurité alimentaire.

La contamination peut résulter de l'utilisation de fumier non traité ou d'eau d'irrigation contaminée, ou encore de la manipulation ou du tranchage des oignons de manière à ce qu'ils soient contaminés, a expliqué M. Schaffner. M. Samadpour, directeur général d'IEH Laboratories and Consulting Group, qui a été engagé par Chipotle CMG.N pour revoir son régime de sécurité alimentaire après une série d'épisodes de contamination au milieu des années 2010, a déclaré que les fonctionnaires du ministère américain de l'agriculture avaient insisté pour que la viande de bœuf fasse l'objet de tests plus rigoureux. "Nous sommes passés d'un ou deux rappels de bœuf par mois à un rappel tous les ans ou tous les trois ans", a déclaré M. Samadpour.

Des tests rigoureux similaires sont appliqués aux fruits et légumes, et les chaînes de restauration rapide et autres acheteurs les exigent souvent. Mais les tests ne permettent pas de tout détecter. Plus le produit est propre, plus il est difficile de le détecter, a expliqué M. Samadpour.

DES RÉGLEMENTATIONS PLUS STRICTES

McDonald's et Taylor Farms, un fournisseur d'oignons jaunes de McDonald's dans les États concernés, sont tous deux des entreprises importantes et sophistiquées, largement considérées par les experts en sécurité alimentaire comme des porte-drapeaux en matière de pratiques sûres.

Les fournisseurs de McDonald's testent fréquemment leurs produits et l'ont fait pendant la période indiquée par les Centers for Disease Control and Prevention pour l'épidémie, et aucun d'entre eux n'a identifié cette souche d'E. coli, ont déclaré les porte-parole de la société. En 2022, Wendy's WEN.O a retiré la laitue de ses restaurants dans plusieurs États après que les CDC ont soupçonné qu'elle était à l'origine d'une épidémie d'E. Coli qui a touché des dizaines de personnes. En 2006, la laitue de Taco Bell a été identifiée comme la source probable d'une épidémie d'E. coli qui a touché 71 personnes. Taco Bell appartient actuellement à Yum Brands YUM.N .

La contamination peut aller au-delà des pathogènes tels que l'E. coli et la salmonelle. McDonald's a déjà fait face à une épidémie de parasites en 2018 liée aux salades McDonald's qui a rendu malades près de 400 personnes.

La loi de 2011 sur la modernisation de la sécurité alimentaire (Food Safety Modernization Act) exigeait que la Food and Drug Administration établisse des normes pour la production et la récolte sûres des fruits et légumes. La FDA a introduit des réglementations pour les produits agricoles qui, auparavant, n'étaient pas soumis à beaucoup de réglementations, a déclaré M. Schaffner de Rutgers.

"Très souvent, nous avons un problème de santé publique ou de sécurité alimentaire et le Congrès finit par réagir et nous avons des réglementations", a déclaré M. Schaffner.

M. Taylor, l'ancien fonctionnaire de la FDA, a déclaré que si la contamination de la viande bovine a été plus ou moins résolue par la réglementation gouvernementale, l'amélioration de la sécurité des fruits et légumes est mieux laissée aux acheteurs, tels que McDonald's et d'autres chaînes de restauration rapide.

M. Taylor estime que les chaînes de restauration rapide et les épiceries, en tant que principaux acheteurs de fruits et légumes, peuvent collectivement "moderniser et harmoniser" les normes qu'ils attendent de leurs fournisseurs. Le marché des fruits et légumes est fragmenté et diversifié.

"La seule chose qui pourrait à coup sûr détruire les microbes est l'irradiation, mais personne n'en veut", a déclaré M. Samadpour, expert en sécurité alimentaire. Ce n'est pas pratique au vu des volumes de produits vendus, a-t-il ajouté. En outre, pour de nombreuses personnes, les radiations sont un facteur de dégoût lorsqu'elles sont appliquées à la nourriture.