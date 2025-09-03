La Cour de justice de l'UE approuve le dernier accord sur le transfert de données conclu entre les États-Unis et l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Deux accords antérieurs de transfert de données avaient été rejetés

*

La décision apporte des certitudes à des milliers d'entreprises

(Plus de détails) par Foo Yun Chee et Sudip Kar-Gupta

La Cour de justice de l'Union européenne a donné son feu vert mercredi à un accord de transfert de données conclu il y a deux ans entre l'Union européenne et les États-Unis pour remplacer deux pactes antérieurs rejetés par une juridiction supérieure.

Cette décision apportera une sécurité juridique à des milliers d'entreprises, allant des banques aux sociétés technologiques en passant par les fabricants de médicaments et les constructeurs automobiles, qui transfèrent des données à caractère personnel de part et d'autre de l'Atlantique à des fins commerciales, notamment pour l'établissement des fiches de paie et la mise en place d'une infrastructure d'informatique dématérialisée.

Cette affaire intervient à un moment de tension dans les relations entre l'UE et les États-Unis, à la suite d'une répression de l'UE contre les Big Tech et des menaces de représailles du président américain Donald Trump.

La Commission européenne, qui a négocié l'accord au nom des 27 États membres de l'UE en 2023, avait déclaré qu'il offrait un niveau de protection adéquat pour les données personnelles des Européens transférées aux États-Unis.

Le législateur français Philippe Latombe a ensuite intenté un procès à l'exécutif européen, affirmant que l'accord ne garantissait pas suffisamment le respect de la vie privée et familiale en raison de la collecte massive et généralisée de données à caractère personnel.

Il a critiqué la nouvelle instance d'appel américaine à laquelle les Européens peuvent s'adresser, estimant qu'il ne s'agit pas d'un tribunal indépendant et qu'elle n'offre pas de garanties similaires à celles exigées par la législation européenne.

Le Tribunal de première instance, basé à Luxembourg, s'est rangé du côté de la Commission.

"Le Tribunal rejette le recours en annulation du nouveau cadre pour le transfert de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis", a-t-il déclaré dans un arrêt.

"À la date d'adoption de la décision attaquée, les États-Unis d'Amérique assuraient un niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel transférées de l'Union européenne vers des organisations de ce pays."

Les juges ont rejeté les préoccupations en matière de protection de la vie privée concernant la surveillance américaine.

"En l'espèce, il ressort du dossier qu'en vertu de la législation américaine, les activités de renseignement d'origine électromagnétique menées par les agences de renseignement américaines sont soumises au contrôle judiciaire a posteriori du DPRC", ont-ils déclaré, faisant référence à la Cour de contrôle de la protection des données des États-Unis.

Philippe Latombe peut faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) - la plus haute instance européenne - pour les questions de droit.

La CJUE a fait échouer les deux précédents accords à la suite de recours introduits par Max Schrems, militant autrichien de la protection de la vie privée, qui s'inquiétait de l'accès des agences de renseignement américaines aux données privées des citoyens européens.

Max Schrems a déclaré qu'il restait préoccupé par le pacte malgré l'arrêt, suggérant qu'un examen plus large de la législation américaine aboutirait à "un résultat différent".

L'affaire est T-553/23 - Latombe contre Commission.