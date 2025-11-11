La Corée du Sud retarde sa décision concernant la demande de Google d'exporter des données cartographiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du ministère, du commentaire de Google et du contexte)

Le ministère sud-coréendu Territoire, des Infrastructures et des Transports a déclaré mardi qu'il reportait une nouvelle fois sa décision concernant la demande d'autorisation d'exportation de données cartographiques présentée par Google, précisant qu'il prendrait une décision finale une fois que l'entreprise aurait soumis des documents supplémentaires.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que son Institut national d'information géographique donnerait à Google 60 jours ouvrables, jusqu'au 5 février 2026 , pour soumettre les documents supplémentaires avant de prendre une décision.

La Corée du Sud a déjà rejeté en 2016 et en 2007 des demandes de Google, dont la société mère est Alphabet GOOGL.O , visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des données cartographiques sur des serveurs situés à l'extérieur du pays, en invoquant des problèmes de sécurité.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

En septembre, Google a déclaré qu'il se conformerait à la demande de la Corée du Sud liée à la sécurité, afin de garantir que les informations sur les coordonnées des zones situées dans le pays ne soient pas affichées pour les utilisateurs, qu'ils soient en Corée du Sud ou à l'étranger. L'entreprise avait déjà accepté de brouiller les images des installations de sécurité.

Le ministère sud-coréen a toutefois déclaré mardi que Google n'avait pas encore déposé de demande actualisée en ce sens, arguant que les incohérences entre les déclarations antérieures de Google et les documents qu'il avait soumis rendaient l'examen difficile.

Google cherche à obtenir l'autorisation d'exporter des données cartographiques sud-coréennes à l'échelle 1:5 000, ce qui équivaut à 50 mètres par centimètre. L'entreprise affirme qu'il s'agit de la même échelle que celle utilisée par les services cartographiques nationaux fournis par Kakao Corp

035720.KS et Naver 035420.KS .

Google utilise actuellement des données à l'échelle 1:25 000, qu'il juge insuffisantes pour permettre une navigation fiable.

Les négociations avec Google s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la Corée du Sud et les États-Unis pour conclure les négociations sur les accords tarifaires et de sécurité entre les deux alliés .