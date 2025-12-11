La Corée du Sud lance un ferry entièrement électrique avec la technologie d'ABB
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 15:13
Deux batteries de 1 068 kWh fournissent une énergie propre tandis que le réseau(TM) DC embarqué et le PEMS(TM) d'ABB garantissent une distribution optimale de l'énergie.
Ce nouveau ferry de passagers marque la première prise de conscience par les autorités sud-coréennes de leur projet de remplacer 140 actifs publics par des navires fonctionnant avec des sources d'énergie plus propres d'ici 2030.
Les ferries durables joueront un rôle important dans l'objectif de la Corée du Sud d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
" Le lancement de ce nouveau ferry pour passagers témoigne des ambitions de décarbonation de l'Autorité portuaire de Busan et de la Corée du Sud et constitue un plan directeur pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions ", a déclaré Riccardo Repetto, responsable mondial du segment Short Distance Shipping, division Marine & Ports d'ABB.
Valeurs associées
|58,880 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,07%
