La Corée du Sud investit 166 millions de dollars dans la start-up Rebellions, spécialisée dans les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré mardi que le conseil consultatif de la Commission des services financiers avait approuvé un investissement de 250 milliards de wons (166 millions de dollars) dans une start-up locale spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle appelée Rebellions, dans le cadre d'une initiative soutenue par le gouvernement visant à favoriser l'émergence d'une entreprise locale de semi-conducteurs avancés.

Voici quelques détails:

* Le conseil consultatif de la Commission des services financiers de Corée du Sud, qui évalue les investissements dans les industries stratégiques de pointe, a approuvé un investissement direct de 250 milliards de wons dans Rebellions, une start-up spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle.

* Rebellions, fondée en 2020, conçoit des unités de traitement neuronal (NPUs) qui gèrent les calculs d'IA.

* La décision a été prise lors d'une réunion du comité de gestion du "Fonds national de croissance" dirigé par l'État, marquant le premier investissement direct dans le cadre de l'initiative "K-Nvidia" du pays.

* Le financement soutiendra la production de masse de puces NPU par Rebellions et le développement de semi-conducteurs d'IA de nouvelle génération, a déclaré le ministère de l'industrie dans un communiqué.

* Le projet "K-Nvidia", mené conjointement par la Commission des services financiers et le ministère des sciences et des technologies de l'information et de la communication, vise à créer une entreprise de puces d'IA compétitive au niveau mondial, dans un contexte de concurrence accrue dans ce secteur, dominé par des entreprises américaines telles que Nvidia

NVDA.O .

* Cette initiative souligne les efforts déployés par Séoul pour renforcer sa position dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA et réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères, alors que la demande de puces informatiques à haute performance augmente.