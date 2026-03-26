 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Sud investit 166 millions de dollars dans la start-up Rebellions, spécialisée dans les puces d'IA
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré mardi que le conseil consultatif de la Commission des services financiers avait approuvé un investissement de 250 milliards de wons (166 millions de dollars) dans une start-up locale spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle appelée Rebellions, dans le cadre d'une initiative soutenue par le gouvernement visant à favoriser l'émergence d'une entreprise locale de semi-conducteurs avancés.

Voici quelques détails:

* Le conseil consultatif de la Commission des services financiers de Corée du Sud, qui évalue les investissements dans les industries stratégiques de pointe, a approuvé un investissement direct de 250 milliards de wons dans Rebellions, une start-up spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle.

* Rebellions, fondée en 2020, conçoit des unités de traitement neuronal (NPUs) qui gèrent les calculs d'IA.

* La décision a été prise lors d'une réunion du comité de gestion du "Fonds national de croissance" dirigé par l'État, marquant le premier investissement direct dans le cadre de l'initiative "K-Nvidia" du pays.

* Le financement soutiendra la production de masse de puces NPU par Rebellions et le développement de semi-conducteurs d'IA de nouvelle génération, a déclaré le ministère de l'industrie dans un communiqué.

* Le projet "K-Nvidia", mené conjointement par la Commission des services financiers et le ministère des sciences et des technologies de l'information et de la communication, vise à créer une entreprise de puces d'IA compétitive au niveau mondial, dans un contexte de concurrence accrue dans ce secteur, dominé par des entreprises américaines telles que Nvidia

NVDA.O .

* Cette initiative souligne les efforts déployés par Séoul pour renforcer sa position dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA et réduire sa dépendance à l'égard des technologies étrangères, alors que la demande de puces informatiques à haute performance augmente.

Valeurs associées

NVIDIA
178,6800 USD NASDAQ +1,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank