"La contribution de l'immobilier au PIB chinois a déjà diminué" (Comgest)

La gérante souligne que la contribution de l'immobilier au PIB a déjà diminué, passant d'un peu plus de 30% à une fourchette basse de 20 actuellement. Bien que le cycle baissier de l'immobilier soit proche de son point bas, son impact sur la croissance de l'économie s'est atténué. L'effet de richesse lié au ralentissement du marché immobilier chinois s'est propagé à la consommation intérieure, qui reste faible".

Et Jasmine Kang d'ajouter : " Il n'existe pas, selon nous, de risque immédiat d'éclatement de la bulle des actifs. L'indice du prix des logements rapporté au revenu par ménage chinois de 6,3 est inférieur à celui de la plupart des pays développés (9,5 aux États-Unis par exemple), ce qui suggère que les logements sont déjà à un juste prix"

(AOF) - Jasmine Kang, gérante du fonds Comgest Growth China souligne que le marché boursier chinois a connu une forte baisse en 2023, suivie d'un nouvel épisode baissier début 2024. "Le cycle baissier actuel de l'immobilier chinois amorcé depuis le milieu de l'année 2021 persiste depuis 30 mois et le maintien des politiques draconiennes de lutte contre le Covid a encore pesé sur la confiance des consommateurs", précise-t-elle.

