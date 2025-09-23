La contraction du secteur privé s'est accentuée en France au mois de septembre (PMI)
23/09/2025
L'indice PMI composite 'flash' compilé par la banque allemande Hamburg Commercial Bank s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci, contre 49,8 en août, s'enfonçant bien en-dessous de la barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité.
Celui mesurant l'activité dans les services a reculé à 48,9, après 49,8 en août, tandis que la composante PMI de l'industrie manufacturière est repassée en territoire de décroissance en diminuant à 48,1 en septembre à comparer avec 50,4 en août.
Dans un communiqué, Jonas Feldhusen, économiste chez HCOB, évoque un 'difficile retour à la réalité' pour le secteur privé français après une brève embellie estivale.
'L'indice PMI composite français s'inscrit ainsi en dessous du seuil de croissance depuis maintenant plus d'un an, soulignant la faiblesse des perspectives économiques dans le pays', souligne-t-il dans l'étude.
HCBOB dit désormais anticiper une croissance du PIB français comprise entre 0,5 % et 1% en 2025 puis en 2026, du fait d'une situation politique de plus en plus tendue faisant planer un risque sur la consommation des ménages et les décisions d'investissement.
