La contraction du secteur manufacturier français s'accélère
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:01
La baisse du volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants s'est cependant atténuée pour un 2e mois consécutif, grâce notamment à une hausse des nouvelles commandes à l'export, la première enregistrée depuis presque 4 ans.
Néanmoins, la production des fabricants français a continué de reculer en novembre, connaissant même sa plus forte contraction depuis février, et l'emploi est reparti à la baisse, principalement avec le non renouvèlement de contrats temporaires.
'De manière inattendue toutefois, les perspectives d'activité à douze mois des fabricants se sont fortement améliorées par rapport à octobre', tempère Jonas Feldhusen, junior economist à la Hamburg Commercial Bank.
A lire aussi
-
Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été reconnu coupable lundi de chantage à la sextape et condamné à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate, une peine plus sévère que celle requise lors de son procès. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite
-
"Je me sens soulagé parce que c'est une étape qui s'achève. (...) C'est en tout cas la reconnaissance de mon statut de victime, de tout ce que j'ai pu endurer pendant toutes ces années où j'étais menacé", explique Gilles Artigues, ancien adjoint à la mairie de ... Lire la suite
-
Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens au moment où il est fragilisé politiquement et où les Etats-Unis pilotent d'intenses tractations diplomatiques pour arrêter la guerre lancée par la ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer