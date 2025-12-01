 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 093,01
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La contraction du secteur manufacturier français s'accélère
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 10:01

S'étant replié de 48,8 en octobre à 47,8, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, signale une légère accélération de la contraction du secteur manufacturier de la 2e économie de la zone euro en novembre.

La baisse du volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants s'est cependant atténuée pour un 2e mois consécutif, grâce notamment à une hausse des nouvelles commandes à l'export, la première enregistrée depuis presque 4 ans.

Néanmoins, la production des fabricants français a continué de reculer en novembre, connaissant même sa plus forte contraction depuis février, et l'emploi est reparti à la baisse, principalement avec le non renouvèlement de contrats temporaires.

'De manière inattendue toutefois, les perspectives d'activité à douze mois des fabricants se sont fortement améliorées par rapport à octobre', tempère Jonas Feldhusen, junior economist à la Hamburg Commercial Bank.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, à la sortie du tribunal à Lyon le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Chantage à la sextape: prison ferme et inéligibilité immédiate pour le maire de Saint-Etienne
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:30 

    Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été reconnu coupable lundi de chantage à la sextape et condamné à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate, une peine plus sévère que celle requise lors de son procès. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite

  • Procès du chantage à la sextape: "Je me sens soulagé" (Artigues)
    Procès du chantage à la sextape: "Je me sens soulagé" (Artigues)
    information fournie par AFP Video 01.12.2025 11:28 

    "Je me sens soulagé parce que c'est une étape qui s'achève. (...) C'est en tout cas la reconnaissance de mon statut de victime, de tout ce que j'ai pu endurer pendant toutes ces années où j'étais menacé", explique Gilles Artigues, ancien adjoint à la mairie de ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Guerre en Ukraine: Zelensky à Paris en plein va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:19 

    Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens au moment où il est fragilisé politiquement et où les Etats-Unis pilotent d'intenses tractations diplomatiques pour arrêter la guerre lancée par la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.12.2025 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank