La consolidation va réduire le nombre de sociétés de gestion de 20?% d’ici à 2029

Jusqu’à 20?% des sociétés de gestion et de fortune gérant au moins 1 milliard de dollars d’actifs vont disparaître d’ici à 2029 sous l’effet de la consolidation, affirme une étude d’Oliver Wyman réalisée en collaboration avec Morgan Stanley.

L’étude prévoit plus de 1.500 transactions « importantes » impliquant des gestionnaires d’actifs et de fortune au cours des cinq prochaines années.

Des transactions record en termes d’actifs sous gestion ont déjà été observées en 2024, grâce à des fusions très médiatisées et à une activité de consolidation florissante sur le marché intermédiaire. Le nombre de transactions s’est stabilisé à un nouveau sommet post-Covid, plus que doublant par rapport aux cinq années précédentes, pour atteindre environ 210 par an depuis 2022 (contre une moyenne historique d’environ 100).

En conséquence, le nombre de nouveaux gestionnaires de fonds est en baisse. Après avoir produit en moyenne 150 nouveaux gestionnaires au cours des vingt dernières années, le secteur de la gestion d’actifs ne crée plus, en net, de nouveaux gestionnaires de fonds ou d’ETF.

Des fusions aux résultats mitigés

Jusqu'à présent, la plupart des transactions ont été intrasectorielles : fusions entre gestionnaires traditionnels, acquisition d’actifs alternatifs par des gestionnaires traditionnels, consolidation de gestionnaires de fortune indépendants. Les résultats ont été mitigés, en particulier pour les gestionnaires d’actifs, observe l’étude. Ainsi, moins de 40?% des transactions phares dans le domaine de la gestion d’actifs ont amélioré leur ratio coûts/revenus trois ans après la transaction, la moitié ont enregistré des sorties nettes et la moitié des spécialistes du marché privé acquis par des gestionnaires traditionnels ont connu une croissance plus lente que le marché.

À l’avenir, Oliver Wyman estime que les transactions intersectorielles feront la une des journaux, les compagnies d’assurance et les gestionnaires de fortune réévaluant leur rôle en tant que propriétaires de leurs activités de gestion d’actifs. Cela se concrétise déjà, les assureurs monétisant la valeur de leur bilan par des ventes ou des coentreprises.

Laurence Marchal