 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 038,94
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La consolidation va réduire le nombre de sociétés de gestion de 20?% d’ici à 2029
information fournie par Agefi Asset Management  02/10/2025 à 08:15

Jusqu’à 20?% des sociétés de gestion et de fortune gérant au moins 1 milliard de dollars d’actifs vont disparaître d’ici à 2029 sous l’effet de la consolidation, affirme une étude d’Oliver Wyman réalisée en collaboration avec Morgan Stanley.

L’étude prévoit plus de 1.500 transactions « importantes » impliquant des gestionnaires d’actifs et de fortune au cours des cinq prochaines années.

Des transactions record en termes d’actifs sous gestion ont déjà été observées en 2024, grâce à des fusions très médiatisées et à une activité de consolidation florissante sur le marché intermédiaire. Le nombre de transactions s’est stabilisé à un nouveau sommet post-Covid, plus que doublant par rapport aux cinq années précédentes, pour atteindre environ 210 par an depuis 2022 (contre une moyenne historique d’environ 100).

En conséquence, le nombre de nouveaux gestionnaires de fonds est en baisse. Après avoir produit en moyenne 150 nouveaux gestionnaires au cours des vingt dernières années, le secteur de la gestion d’actifs ne crée plus, en net, de nouveaux gestionnaires de fonds ou d’ETF.

Des fusions aux résultats mitigés

Jusqu'à présent, la plupart des transactions ont été intrasectorielles : fusions entre gestionnaires traditionnels, acquisition d’actifs alternatifs par des gestionnaires traditionnels, consolidation de gestionnaires de fortune indépendants. Les résultats ont été mitigés, en particulier pour les gestionnaires d’actifs, observe l’étude. Ainsi, moins de 40?% des transactions phares dans le domaine de la gestion d’actifs ont amélioré leur ratio coûts/revenus trois ans après la transaction, la moitié ont enregistré des sorties nettes et la moitié des spécialistes du marché privé acquis par des gestionnaires traditionnels ont connu une croissance plus lente que le marché.

À l’avenir, Oliver Wyman estime que les transactions intersectorielles feront la une des journaux, les compagnies d’assurance et les gestionnaires de fortune réévaluant leur rôle en tant que propriétaires de leurs activités de gestion d’actifs. Cela se concrétise déjà, les assureurs monétisant la valeur de leur bilan par des ventes ou des coentreprises.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)
    Comment investir dans les ETF en assurance-vie ?
    information fournie par Café de la Bourse 02.10.2025 09:30 

    L'assurance-vie reste, année après année, le placement favori des Français. Fin 2024, son encours atteignait déjà 2 000 milliards d'euros. Fin juin 2025, il a franchi 2 052 milliards d'euros, soit une progression de près de 5 % sur un an. Aujourd'hui, le fonds ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s’exprime aux côtés du sénateur républicain Tim Scott (à gauche) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors d’une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, estimé à 2,5 milliards de dollars, le 24 juillet 2025 à Washington. L’administration Trump a critiqué le coût des travaux ainsi que la gestion de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
    Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
    information fournie par The Conversation 02.10.2025 09:20 

    Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
    information fournie par AFP 02.10.2025 09:13 

    Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 08:56 

    D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank