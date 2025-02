La confirmation de M. Kennedy au plus haut poste de la santé aux États-Unis pourrait stimuler la demande de suif de bœuf

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Certaines chaînes de restaurants adoptent le suif de bœuf pour la cuisson

*

Les allégations de Kennedy concernant le suif de bœuf font l'objet d'un examen minutieux de la part des experts en matière de santé

*

Kennedy pourrait influencer les directives diététiques et le financement de la recherche

(Mise à jour de l'article du 13 février pour inclure les commentaires de Kennedy sur les incitations au suif de bœuf dans le paragraphe 6) par Renee Hickman

Robert F. Kennedy Jr. a plongé une dinde de Thanksgiving crue dans une marmite bouillonnante de graisse de cuisson dans une vidéo postée sur les médias sociaux en novembre dernier.

"C'est ainsi que nous cuisinons à la manière de MAHA", a déclaré M. Kennedy, qui a été confirmé jeudi par le Sénat à la tête du ministère américain de la santé et des services sociaux (), en référence au slogan de l'administration Trump, Make America Healthy Again (Rendre la santé à l'Amérique à nouveau).

M. Kennedy cuisinait avec du suif de bœuf, ou de la graisse de bœuf fondue, dont il a affirmé à plusieurs reprises qu'elle était plus saine que l'huile de canola ou d'autres huiles issues de graines.

Le suif de bœuf, utilisé principalement pour la cuisine mais aussi dans des produits tels que le savon et le biodiesel, a été défendu par un sous-ensemble d'influenceurs du bien-être en ligne. Ses qualités nutritionnelles par rapport aux huiles de graines ont toutefois été contestées.

Le marché du suif de bœuf était estimé à 480 millions de dollars en 2023, contre 446 millions de dollars en 2018, selon la North American Renderers Association. Il s'agit d'une fraction du marché des huiles de cuisson d'origine végétale, mais les producteurs s'attendent à ce que le marché du suif se développe grâce à l'enthousiasme de M. Kennedy.

Après sa prestation de serment jeudi, M. Kennedy a déclaré à Fox News que "McDonald's devrait être incité" à utiliser du suif de bœuf dans ses Big Mac.

Certaines entreprises avaient déjà pris note de l'intérêt croissant pour la question avant même la confirmation de M. Kennedy.

En janvier, la chaîne de restauration rapide Steak 'n Shake, basée à Indianapolis, a annoncé qu'elle commencerait à faire cuire ses frites dans du suif de bœuf. La chaîne a publié sur les réseaux sociaux une photo de M. Kennedy dans une voiture dont la vitre est baissée, avec la légende suivante: "Cet homme vient-il de s'arrêter dans une voiture? "Cet homme vient-il de s'arrêter dans notre drive thru?"

D'autres chaînes de restaurants se sont également lancées dans l'aventure. Sweetgreen, la chaîne de salades basée à Los Angeles, élimine les huiles de graines de ses menus et utilise à la place des produits comme l'huile d'olive et d'avocat, tandis que Blue Collar Restaurant Group, qui possède des restaurants dans le Wyoming et le Montana, remplace les huiles de graines par du beurre et du suif de bœuf, ainsi que par de l'huile d'olive et d'avocat.

Depuis que le président américain Donald Trump a nommé M. Kennedy à la tête du tentaculaire ministère de la santé en novembre, les affirmations de l'ancien avocat spécialiste de l'environnement sur concernant les aliments - du suif de bœuf au lait cru - ont fait l'objet d'un examen minutieux.

Le Center for Science in the Public Interest, un groupe de défense des consommateurs à but non lucratif, a déclaré que les opposants aux huiles de graines exagéraient les risques d'inflammation, de maladies cardiaques et d'obésité liés aux huiles de graines, et qu'une alimentation riche en graisses saturées, telles que celles que l'on trouve dans la viande, le beurre et le fromage, présentait un risque plus important pour la santé.

Pourtant, l'abandon des huiles de graines dans la cuisine pourrait s'accélérer avec l'arrivée de Mme Kennedy au poste de ministre de la santé et des services sociaux.

Selon Sarah Sorscher, directrice des affaires réglementaires au Center for Science in the Public Interest, Mme Kennedy pourrait nommer des conseillers au sein d'un groupe chargé d'établir les directives alimentaires pour les Américains, un document créé tous les cinq ans par le ministère américain de l'agriculture et la Food and Drug Administration (administration des denrées alimentaires et des médicaments).

Les directives sont utilisées dans tous les domaines, de la préparation des repas scolaires à la détermination des valeurs journalières sur les étiquettes nutritionnelles des aliments.

Selon M. Sorscher, M. Kennedy pourrait influencer le financement de la recherche et faire pression en faveur d'une réglementation, voire d'une interdiction, de produits tels que les huiles de graines.

Il pourrait également utiliser la visibilité de son nouveau poste pour faire pression sur les entreprises afin qu'elles suivent son exemple en ce qui concerne les huiles de graines et le suif de bœuf, sans avoir à mettre en œuvre des changements de politique, a-t-elle ajouté.

"Les entreprises qui cherchent à lui plaire et à s'attirer ses faveurs pourraient reformuler leurs produits pour supprimer les produits et les ingrédients qu'il a ciblés", a déclaré Mme Sorscher.

Eric Gustafson, directeur général de Coast Packing Company, raffineur de graisses animales basé en Californie, a déclaré qu'il avait observé, dans les années 1990, les entreprises de restauration rapide telles que McDonald's se détourner totalement du suif de bœuf au profit des huiles végétales, en réponse aux recherches médicales établissant un lien entre les graisses animales et les maladies cardiovasculaires.

M. Gustafson a déclaré qu'il commençait à voir le retour du pendule, les ventes ayant augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie.

M. Kennedy, souvent désigné par ses initiales RFK, a utilisé du suif provenant de l'un des clients de Coast Packing dans la vidéo de Thanksgiving, a indiqué M. Gustafson.

"Nous essayons de trouver comment (ce client) peut se rendre chez RFK pour lui donner quelques caisses de suif supplémentaires et lui dire merci", a-t-il déclaré.