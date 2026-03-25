La confiance regagne du terrain à Wall Street
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 16:05
Pour rappel, Wall Street avait clôturé la séance de mardi dans le rouge, avec des replis de 0,37% sur le S&P 500 (à 6 556 points), de 0,18% sur le Dow Jones (à 46 124 points) et de 0,77% sur le Nasdaq 100 (à 24 002 points).
L'espoir revient au sujet du conflit moyen-oriental
Les investisseurs semblent retrouver de l'appétit pour les actifs risqués, alors que Téhéran a annoncé que les navires "non hostiles" pouvaient désormais emprunter le détroit d'Ormuz, tout en démentant l'existence de négociations avec les Etats-Unis.
"L'optimisme autour d'une possible percée diplomatique a apaisé les craintes sur l'approvisionnement, provoquant un recul des prix du pétrole après leur récente montée", constate Konstantinos Chrysikos, responsable de la gestion de la relation client chez Kudotrade.
Ce dernier rappelle néanmoins que le détroit d'Ormuz reste effectivement fermé, le trafic de pétroliers étant fortement restreint, continuant de perturber les expéditions mondiales de brut et de resserrer les conditions d'approvisionnement à court terme.
Aussi, Konstantinos Chrysikos prévient que "l'incertitude entourant l'avancement des négociations, ainsi que des rapports contradictoires concernant l'évolution des pourparlers, devrait alimenter la prudence".
Des prix du pétrole qui pourraient rester volatils
"Dans ce contexte, les prix du pétrole pourraient rester volatils, avec un risque d'un nouveau mouvement haussier si une résolution diplomatique ne se concrétise pas dans le délai indiqué par l'administration américaine", poursuit-il.
Pour l'heure, les cours de l'or noir demeurent assez hauts, le baril de WTI ( West Texas Intermediate ) gravitant autour de 89 USD, tandis que le baril de Brent se maintient autour de la barre symbolique des 100 USD.
A propos du pétrole, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) vient d'indiquer que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis avaient augmenté de 6,9 millions de barils la semaine dernière, là où les analystes ne tablaient que sur une hausse de 500 000 barils.
Autre donnée de la séance, les prix américains à l'importation ont augmenté de 1,3% en février par rapport au mois précédent (des chiffres qui précédaient donc le déclenchement de la guerre en Iran), tirés par un bond de 3,8% des prix des carburants.
Arm entouré après son changement stratégique
Dans l'actualité des valeurs, Arm Holdings se distingue nettement en bondissant de 15,7%, après avoir dévoilé la prochaine évolution de la plateforme de calcul, s'étendant pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise aux produits en silicium.
En étendant sa stratégie de plateforme au-delà de la propriété intellectuelle et des sous-systèmes de calcul, le groupe veut offrir à ses partenaires le plus large éventail d'options pour une innovation plus rapide dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA.
Dans le cadre de cette expansion vers les produits en silicium, Arm fait part du lancement d'Arm AGI, premier processeur de centre de données conçu par le groupe, pour répondre à une catégorie croissante de charges de travail d'IA agentique.
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