La confiance des dirigeants de PME-ETI en progression en février-mars (Grant Thornton)

(AOF) - A 89 %, un chiffre en hausse de 5 points, la confiance des dirigeants de PME-ETI dans l'activité de leur entreprise accélère le rebond entamé en janvier. C’est la conclusion du cabinet Grant Thornton sur la base de son baromètre réalisé du 26 février janvier au 8 mars 2025, auprès de 220 dirigeants. L’indicateur progresse pour la troisième vague consécutive et dépasse le niveau observé un an plus tôt. La part des dirigeants se disant " très confiants " bondit de 11 points, atteignant 27 % en mars, après une hausse déjà marquée en février (+ 12 points).

Grant Thornton précise que ce regain d'optimisme " se confirme également dans l'industrie, la construction et le commerce " tandis que le secteur des services, qui avait connu un fort recul en février (- 15 %), rebondit (+ 12 %), " comblant ainsi une partie de son retard ".