La confiance des consommateurs américains se dégrade en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige pour supprimer un mot superflu dans le titre)

La confiance des consommateurs américains a chuté en novembre, les ménages s'inquiétant de l'emploi et de leur situation financière, probablement en partie à cause de la fermeture du gouvernement qui vient de prendre fin. Le Conference Board a déclaré mardi que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à 88,7 ce mois-ci, contre un indice révisé à la hausse de 95,5 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 93,4 contre 94,6 en octobre.

"Les réponses écrites des consommateurs concernant les facteurs affectant l'économie ont continué d'être dominées par des références aux prix et à l'inflation, aux tarifs douaniers et au commerce, et à la politique, avec une augmentation des mentions de la fermeture du gouvernement fédéral", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board.

"Les mentions du marché du travail se sont quelque peu atténuées, mais se distinguent toujours parmi tous les autres thèmes fréquents qui n'ont pas déjà été cités. Le ton général des réponses écrites en novembre était légèrement plus négatif qu'en octobre."