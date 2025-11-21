 Aller au contenu principal
La confiance des consommateurs américains légèrement moins mauvaise que prévu
information fournie par AOF 21/11/2025 à 16:15

(AOF) - L’indice de confiance des consommateurs calculé par l’Université du Michigan a reculé de 53,6 en octobre, à 51 points en novembre, chiffre révisé de 50,3. Les économistes s'attendaient à ce que l'estimation préliminaire soit confirmée. "Après la fin du shutdown fédéral, le moral s'est légèrement amélioré par rapport à son niveau de la mi-mois. Cependant, les consommateurs restent frustrés par la persistance des prix élevés et la baisse des revenus," explique Joanne Hsu la directrice de l'enquête.

