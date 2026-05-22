La confiance des consommateurs américains atteint des niveaux historiquement bas en mai

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

Selon une enquête publiée vendredi, la confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas en mai, la flambée des prix de l'essence due à la guerre avec l'Iran ayant alimenté les craintes quant à la détérioration du pouvoir d'achat.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à un niveau final de 44,8, un plus bas historique, contre 48,2 au début du mois. L'indice s'établissait à 49,8 en avril. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice inchangé à 48,2.

“Le coût de la vie reste une préoccupation majeure, 57% des consommateurs mentionnant spontanément que les prix élevés érodaient leurs finances personnelles, contre 50% le mois dernier”, a déclaré Joanne Hsu, directrice du département des enquêtes auprès des consommateurs. “Les indépendants et les républicains ont vu leur confiance baisser, les deux groupes atteignant leurs plus bas niveaux sous l'administration présidentielle actuelle.”

L'indice mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est passé de 4,7% en avril à 4,8%. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années ont bondi à 3,9%, contre 3,5% le mois dernier.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))