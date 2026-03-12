La composition du CAC 40 n'évoluera pas en mars
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 19:04
La revue trimestrielle des indices parisiens par Euronext n'a pas donné lieu à de gros bouleversements. Rien de neuf côté CAC 40, ni dans son antichambre, le CAC Next 20. Au sein du CA 40, Schneider Electric affiche actuellement la plus grosse capitalisation flottante, tandis que le petit poucet s'appelle Renault.
Dans le SBF 120 et dans le CAC Mid 60, DBV Technologies remplace Robertet. Par ailleurs, Carvolix et Waga intègrent le CAC Small, accompagnées par Robertet.
Hier, Euronext avait annoncé l'entrée d'Aperam dans le Bel 20 (Bruxelles) et le remplacement de Randstad par SBM Offshore dans l'AEX (Amsterdam).
Valeurs associées
|3,530 EUR
|Euronext Paris
|-9,14%
A lire aussi
-
Le Livret A financera à hauteur de 60% le programme nucléaire EPR 2, a annoncé l'Elysée jeudi à l'issue d'un Conseil de politique nucléaire (CPN) tenu en présence d'Emmanuel Macron sur le chantier de la future centrale de Penly (Seine-Maritime). "Le prêt bonifié ... Lire la suite
-
Un rapport de la Cour des comptes dénonce la privatisation des démarches liées aux cartes grises, qui bénéficie à "tout le spectre de la criminalité", générant un important manque à gagner budgétaire et permettant le maintien en circulation de véhicules dangereux. ... Lire la suite
-
Face au prix "trop élevé" du carburant en France, surtout depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, le Pas-de-la-Case, en Andorre, attire de nombreux automobilistes de départements français proches de la principauté.
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 19H00 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Moyen-Orient: le pétrole grimpe encore Les prix du pétrole poursuivent leur course jeudi, indifférents à la décision de l'Agence internationale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer