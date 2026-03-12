 Aller au contenu principal
La composition du CAC 40 n'évoluera pas en mars
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 19:04

Le Conseil scientifique des indices d'Euronext a rendu son verdict de fin d'hiver : l'indice phare de la place parisienne restera inchangée jusqu'à sa prochaine réunion.

La revue trimestrielle des indices parisiens par Euronext n'a pas donné lieu à de gros bouleversements. Rien de neuf côté CAC 40, ni dans son antichambre, le CAC Next 20. Au sein du CA 40, Schneider Electric affiche actuellement la plus grosse capitalisation flottante, tandis que le petit poucet s'appelle Renault.

Dans le SBF 120 et dans le CAC Mid 60, DBV Technologies remplace Robertet. Par ailleurs, Carvolix et Waga intègrent le CAC Small, accompagnées par Robertet.

Hier, Euronext avait annoncé l'entrée d'Aperam dans le Bel 20 (Bruxelles) et le remplacement de Randstad par SBM Offshore dans l'AEX (Amsterdam).

