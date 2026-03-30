La compagnie canadienne Sun Life achète les participations restantes dans BGO et Crescent Capital

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La Financière Sun Life du Canada SLF.TO a déclaré lundi qu'elle avait conclu l'acquisition des participations restantes dans BGO et Crescent Capital qu'elle ne possédait pas encore.

L'assureur a payé 1,59 milliard de dollars canadiens (1,14 milliard de dollars) pour la participation restante de 44 % dans le conseiller en gestion de placements immobiliers BGO et 829 millions de dollars canadiens pour la participation restante de 49 % dans le gestionnaire de placements en crédit alternatif Crescent.

Avant la transaction, la Sun Life détenait une participation majoritaire dans les deux sociétés. Elle a créé BGO en 2019 à la suite de la fusion de Bentall Kennedy et de GreenOak, détenant une participation de 56 % dans la société issue de la fusion. En 2021, l'assureur a pris une participation de 51 % dans Crescent pour 450 millions de dollars canadiens.

Les transactions entraîneront une charge d'environ 236 millions de dollars canadiens pour le bénéfice net déclaré par la Sun Life au premier trimestre, a indiqué la compagnie.

(1 $ = 1,3924 dollar canadien)