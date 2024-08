La compagnie airBaltic commande dix nouveaux Airbus A220

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

La compagnie aérienne lettone airBaltic, le plus grand client d'Airbus A220 en Europe, a passé une commande de dix avions A220-300 supplémentaires, a annoncé mardi Airbus, pour un prix catalogue de près d'un milliard de dollars.

Cette commande porte le total des commandes fermes de la compagnie publique, le plus grand opérateur de l'A220-300 au monde, à 90 avions.

"Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, airBaltic prévoit d'exploiter une flotte de près de 100 avions A220-300. (...) L'avion a été l'épine dorsale de nos opérations et a joué un rôle essentiel dans la réussite internationale d'airBaltic", a souligné le PDG d'airBaltic Martin Gauss, cité dans le communiqué.

Le prix catalogue d'un A220-300 s'élève à 91,5 millions de dollars, selon les dernières données communiquées par Airbus en 2019.

Le transporteur letton a été le client de lancement de l'avion en 2016 et exploite depuis 2020 une flotte exclusivement composée d'A220.

Ce contrat est une nouvelle "confirmation de la valeur supérieure et des opportunités opérationnelles offertes par cet appareil de dernière génération", souligne pour sa part Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'Airbus avions commerciaux.

L'A220 est "l'avion le plus efficace de sa catégorie de taille, avec une cabine spacieuse qui génère les meilleurs résultats auprès des passagers (...) et il offre au transporteur la capacité de voler sans escale vers n'importe quelle destination sur son réseau actuel et au-delà", a-t-il assuré.

L'A220 peut transporter entre 120 et 150 passagers sur des vols allant jusqu'à 6.700 km.

L'avion offre une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites de 25% par siège, par rapport aux avions de la génération précédente.

Il peut déjà être opéré avec jusqu'à 50% de carburant aviation durable (SAF). L'objectif d'Airbus est que tous ses avions puissent être opérés avec jusqu'à 100 % de SAF d'ici 2030.

À la fin du mois de juillet, Airbus avait reçu plus de 900 commandes de la part d'une trentaine de clients pour l'A220, dont environ 350 ont été livrées.