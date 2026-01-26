La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air cherche à s'implanter aux États-Unis après son retrait du Moyen-Orient

Wizz Air WIZZ.L a demandé l'autorisation d'exploiter des vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le transporteur à bas prix cherchant à exploiter le marché transatlantique lucratif après avoir réduit ses plans d'expansion au Moyen-Orient l'année dernière.

La filiale britannique de la compagnie aérienne a demandé au ministère américain des transports une exemption et un permis de transporteur aérien étranger pour exploiter des vols réguliers et affrétés entre les deux pays, demandant l'autorisation de commencer les services "dès que possible", selon un document daté de vendredi.

Wizz Air UK demandait l'autorisation de lancer des services de transport de passagers dans le cadre de l'accord de transport aérien 2020 entre les deux pays, connu sous le nom d'accord "ciel ouvert".

Le transporteur a déclaré qu'il avait l'intention, dans un premier temps, de n'effectuer que des vols charters en fonction de la demande saisonnière et de la demande des clients, mais qu'il cherchait à obtenir une autorisation plus large pour les futurs vols réguliers.

En juillet de l'année dernière, la compagnie aérienne avait déclaré qu'elle abandonnait ses activités déficitaires d'Abu Dhabi pour se concentrer sur son principal marché d'Europe de l'Est, l'escalade des tensions politiques au Moyen-Orient ayant réduit à néant ses ambitions d'expansion dans la région.

La compagnie aérienne s'est refusée à tout commentaire. Le DoT américain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.