La commission sénatoriale américaine auditionnera Kid Rock et un dirigeant de Live Nation sur le prix des billets

Une commission sénatoriale américaine sur le commerce organisera la semaine prochaine une audition sur les efforts déployés pour lutter contre les pratiques déloyales en matière de billetterie, à laquelle participeront un dirigeant de Live Nation, la société mère de Ticketmaster, et l'artiste Kid Rock, a déclaré à Reuters un collaborateur du Sénat.

Le ministère de la Justice et des dizaines de procureurs généraux d'État ont poursuivi Live Nation Entertainment et son unité de vente de billets, Ticketmaster, en 2024, pour avoir prétendument monopolisé les marchés de l'industrie des concerts en direct d'une manière qui a nui aux artistes et aux fans.

La sénatrice républicaine Marsha Blackburn présidera l'audition devant la sous-commission de la protection des consommateurs, de la technologie et de la confidentialité des données, qui se penchera également sur les poursuites engagées par la FTC contre Ticketmaster, sur le prix tout compris et sur d'autres questions relatives à la protection des consommateurs.