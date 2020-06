Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission ouvre une enquête approfondie sur la fusion PSA-Fiat Reuters • 17/06/2020 à 15:56









LA COMMISSION OUVRE UNE ENQUÊTE APPROFONDIE SUR LA FUSION PSA-FIAT BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler en raison de ses inquiétudes concernant le poids des deux groupes sur le segment des petits utilitaires en Europe. Cette procédure lancée à l'issue d'un examen préliminaire du projet s'étend sur quatre mois. PSA et Fiat avaient jusqu'à ce mercredi soir pour répondre aux préoccupations de Bruxelles mais ne l'ont pas fait, ont indiqué des sources proches du dossier à Reuters. PSA et Fiat Chrysler prévoient de finaliser leur rapprochement au cours du premier trimestre 2021. (Bureau de Bruxelles, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -0.72% PEUGEOT Euronext Paris -1.13%