La Commission européenne valide l'acquisition de Versace par Prada

(AOF) - La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle avait donné son feu vert à l'acquisition du groupe de mode Versace par la société italienne Prada, selon Reuters. En avril dernier, Capri Holdings, groupe américain de mode et de luxe, avait officialisé son accord définitif pour la cession de l'entreprise italienne de mode de luxe Versace à son concurrent Prada pour 1,375 milliard de dollars en numéraire, sous réserve de certains ajustements. La marque fondée en 1978 à Milan par Gianni Versace repasse sous le giron italien. Capri avait acquis Versace pour 1,83 milliard d'euros fin 2018.
